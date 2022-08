FELIPE CARRILLO PUERTO, 15 de agosto.- Policías municipales denunciaron la falta de atención a la seguridad pública por parte de la alcaldesa morenista Maricarmen Hernández Solís, quien lleva casi un año en el cargo.

A través de un mensaje texto que enviaron a medios de comunicación, revelaron que las carencias son de tal magnitud que, incluso, utilizan triciclos para trasladar a los detenidos a la cárcel preventiva.

Señalan también que han tenido que utilizar sus propios vehículos particulares para realizar la labor de patrullaje, debido a que la Dirección de Seguridad Pública no cuenta con suficientes patrullas y las pocas que hay están en mal estado.

“Ofrecemos disculpas a la población por no responder a sus llamados, pero no contamos con el equipamiento necesario para ello”, señalan.

“La Dirección de Seguridad pública carece de personal, por que la presidenta municipal tiene como escolta a varios policías y a otros los tiene comisionados en su casa y en la vivienda de la madre del ex presidente municipal José Esquivel Vargas”, revelan en su mensaje.

Agregan que en campaña la alcaldesa Maricarmen Hernández dijo que la policía “es y será solo la para seguridad de la ciudadanía, que no iba a tener policías comisionados y es todo lo contrario”.

“La presidenta municipal tiene más policías a su cargo que la propia dirección de Seguridad Pública”, enfatizan.

“También carecemos de unidades policiales por la falta de interés del gobierno en darle mantenimiento a las unidades. Las patrullas son llevadas a talleres poco reconocidos, que realizan mal su trabajo”, destacan.

“Al gobierno no le interesa la seguridad pública de Felipe Carrillo Puerto”, subrayan.

“Esto va de mal en peor, no es posible que la presidenta tenga más personal a su cargo y buenos vehículos, cuando la Dirección de Seguridad Pública tiene muchas necesidades”, sostienen.

Además de las carencias, señalan también que les hacen descuentos que consideran injustificados a su nómina y que a pesar de que ha habido una conciliación contable, que le dio la razón a los policías, continúa registrándose esa irregularidad.

“Es una pena y una vergüenza que la Dirección de Seguridad Pública de este municipio tenga tantos problemas y nadie haga algo, solo cuestionan y juzgan al policía por no hacer su función, cuando la realidad es que el gobierno no nos proporciona las herramientas para llevar a cabo nuestras funciones”, finaliza el texto.