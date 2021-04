Chetumal, 23 Abril.- El Ayuntamiento de Othón P. Blanco, con cabecera en esta ciudad, deberá pagar una multa de 89 mil 620 pesos, tras confirmarse que el Rastro Municipal no cumplió con los estándares establecidos en la Ley para poder operar sin que represente un riesgo para la población.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) supervisó en días pasados esa instalación, tras lo cual la clausuró de manera temporal.

Tras la evaluación aplicada, el titular de la Cofepris en Quintana Roo, Miguel Pino Murillo, dio a conocer que no fijaron un plazo para atender y subsanar las irregularidades detectadas.

“La multa es de aproximadamente mil UMAS y aunque no establecimos un plazo, ellos definen el tiempo, sin embargo, mientras no arreglen lo que les fue notificado, no se les retirarán los sellos.

“Tenemos conocimiento que ya hay personal de la comuna atendiendo las observaciones hechas luego de la inspección y por supuesto estaremos muy pendientes de que cumplan a la brevedad posible para que puedan volver a operar”, dijo. (Infoqroo)