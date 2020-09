Chetumal, 1 de septiembre.— Al menos siete trabajadores del área de Servicios Generales de Oficialía Mayor del Gobierno de Quintana Roo se quedaron sin empleo en plena pandemia por coronavirus, luego de que, sin previo aviso, el contrato que tenían no fue renovado en la dependencia donde se desempeñaban, por lo que se sumaron a la ola de despidos en la entidad derivado del SARS-COV-2.

Las personas que se quedaron sin trabajo se desempeñaban como personal de mantenimiento, tarimeros y en el área de logística, luego de que la Secretaría de Finanzas y Planeación decidió no renovarles su contrato, a pesar de haberles dicho que sí estaban considerados para continuar con sus labores.

Darwin Aguilar Jiménez, uno de los trabajadores despedidos, detalló que durante los meses de la pandemia, junto con sus compañeros, realizó la descarga y empacado de las despensas del programa de Apoyo Alimentario, la colocación de lonas y otras actividades que eran ajenas a sus funciones.

Por estas actividades, los empleados percibían seis mil pesos mensuales, sin ninguna otra prestación, pues el Gobierno del Estado se amparó en que, por ser empleados por contrato, no tenían derecho a más. De manera sorpresiva, este 31 de agosto fueron notificados de que su contrato no será renovado no recibirán una liquidación.

Consideraron que se quedaron a la deriva, ya que la situación económica y laboral es difícil en este periodo de la pandemia sanitaria.

Los manifestantes sólo solicitan al Gobierno del Estado continuar con un contrato más en tanto se estabiliza la situación económica. (Infoqroo)