Cancún, 20 de agosto.— La diputada local María Cristina Torres Gómez lamentó la falta de interés de sus compañeros que, por tercera vez, han estado ausentes de la sesión parlamentaria donde se votaría una serie de reformas sobre violencia política, a un año de los procesos electorales que tendrán lugar en el país.

“A los compañeros que están enfermos, nuestro cariño, solidaridad y ojalá pronto puedan salir bien, ¿pero los demás? Es triste porque había varios compañeros en el recinto del Congreso y simplemente no acudieron a la sala del pleno, de modo que no hubo el quórum necesario para la sesión”, exclamó.

En entrevista para el informativo matutino Pulso AM, la diputada aseguró que en esa sesión “no había nada que lastimara o contra los intereses de nadie, simplemente es una reforma que se ha venido trabajando durante meses, no salió de un día para otro. Se invitó a todos los diputados a participar en las discusiones que tuvimos en medios electrónicos y se dictaminó de forma presencial.

“En esta reforma son cinco disposiciones normativas las que están siendo modificadas y es en armonización, nada que genere controversia, para que en Quintana Roo se pueda, de alguna manera, sancionar la violencia política, específicamente en materia de violencia política de género”, subrayó.

Además, abundó, la reforma busca que haya un procedimiento sumario, es decir, “el tiempo de las campañas es muy rápido y muchas veces, en este tipo de quejas, la investigación se refiere con posterioridad, lo cual afectaría el resultado de los procesos. La intención es que se resuelva de manera pronta, básicamente es eso”.

Sin embargo, aclaró, mientras no haya quórum no se desecha la iniciativa, por lo que todavía hay oportunidad de votarla en otra sesión, “tal vez más adelante o en el periodo ordinario que inicia en septiembre, aunque ya hay un rezago legislativo”.

Asimismo, Torres Gómez se refirió a la afectación en los trabajos legislativos por las pugnas internas en los partidos, en las que “hemos visto cómo grupos políticos, específicamente en la bancada de Morena, van cambiando en las decisiones que se requieren al interior del Congreso. Debemos dejar a un lado las decisiones administrativas, ahí debería entrar la estatura y el nivel político para poder ir sumando a diputados de otras fracciones parlamentarias, por el bien de Quintana Roo”

Respecto a la reapertura de playas que se implementó a partir de hoy en Solidaridad, la también ex alcaldesa de ese municipio, manifestó que en lo personal no creo que debieron haberse establecido reglas y mecanismos para que quien vaya no sea rechazado.

Creo que es muy pronto. Yo hubiera esperado al semáforo amarillo para poder tener brigadistas y personal suficiente, porque, hasta donde entiendo, no se pueden ingerir alimentos ni introducir muchas cosas, y es muy difícil cuando una familia, que ha estado en confinamiento, quiere ir a la playa con sus niños”.

Finalmente, aunque no negó su interés por participar en los próximos comicios al señalar que “todos los que estamos en política tenemos interés de estar atentos al proceso electoral, habrá que respetar las reglas internas y las generales. Yo quiero seguir trabajando por Solidaridad”. (Infoqroo)