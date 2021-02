La imprudencia de un automovilista que no utilizó el retorno correspondiente, ocasionó un aparatoso accidente de tránsito que dejó a un repartidor de tortillas lesionado y daños en su vehículo.

El accidente se registró cerca del mediodía sobre la carretera El Tintal-Playa del Carmen, a escasos metros del puente que conecta el fraccionamiento Villas del Sol con Palmas 2.

El conductor de un vehículo particular, de color azul, marca Kia con placas USA-037-H, no utilizó el puente y retornó por donde no debía, lo que ocasionó que un motociclista, repartidor de tortillas, se impactara contra el costado izquierdo del automóvil.

Al lugar llegaron oficiales de Tránsito Municipal, quienes se encargaron del deslinde de responsabilidades y solicitaron una grúa para trasladar ambas unidades a Seguridad Pública.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron al joven lesionado, quien recibió golpes en la cabeza. La motocicleta quedó tirada sobre el pavimento y las tortillas esparcidas en el suelo.

En ese tramo carretero, con frecuencia ocurren accidentes de tránsito y siempre por la misma situación.

Fuente: Infoqroo