Chetumal, Quintana Roo a 25 de junio de 2021.- Por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo en sesión pública no presencial determinó declarar la inexistencia en tres Procedimientos Especiales Sancionadores relacionados con el Proceso Electoral Local Ordinario 2021.

El Procedimiento Especial Sancionador PES/052/2021, que fuera presentado por el Partido Movimiento Auténtico Social en contra de Luis Alberto Gamboa Galaz y Kevin Javier Alegra Santuario, por la supuesta violación a la normativa electoral al publicitar propaganda electoral en las redes sociales de Facebook de candidatos.

Por otro lado , el PES/054/2021, que fuera interpuesto por los partidos Acción Nacional y Encuentro Solidario por el supuesto uso indebido y gasto excesivo no reportado de propaganda política que no se apega a los requerimientos establecidos en la normatividad electoral, por parte del ciudadano Issac Janix Alanís, ex candidato propietario a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, postulado por el partido Fuerza por México, así como también en contra del partido por culpa invigilando.

Y por último, el PES/055/2021, que fuera presentado por Teresa Atenea Gómez Ricalde en contra de Merced Ortiz Maya, por la supuesta Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en contra de la entonces candidata a presidenta municipal por Isla Mujeres, Quintana Roo.

En estos tres asuntos, no se encontraron elementos de modo, tiempo y lugar que pudieran acreditar los supuestos actos denunciados, por lo que el Pleno determinó la inexistencia de los mismos.