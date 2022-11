CIUDAD DE MÉXICO, 31 de octubre.— La aduana de Cancún se encuentra entre los resguardos que generan alerta al gobierno de Estados Unidos, debido a que su seguridad está a cargo de una empresa de seguridad con base en China, que está señalada de compartir al gobierno de ese país asiático información sensible recolectada a través de sus equipos.



Según documentos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya, el gobierno mexicano puso en manos de una empresa de seguridad con vínculos con el Partido Comunista de China la vigilancia de al menos 14 aduanas, causando con ello una alerta en la Casa Blanca que identifica a la firma Nuctech, con sede en Beijing, como una entidad que trabaja para los intereses del gigante asiático.

En medio de un esfuerzo por parte de Estados Unidos para homologar sus equipos de escaneo fronterizo, agilizar el comercio y combatir el tráfico de armas, drogas y efectivo, las autoridades de ese país ven con preocupación que México busque adquirir más productos de detección que pudieran ser potencialmente deficientes.

En abril de 2022, la Agencia Nacional de Aduanas de México solicitó el traslado de nueve equipos móviles de rayos X de Nuctech a seis puntos estratégicos: Veracruz, Veracruz; Altamira, Tamaulipas; Manzanillo, Colima; Cancún, Quintana Roo; Guaymas, Sonora; y Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo llamó un movimiento para “reforzar la seguridad” en sus fronteras y puestos marítimos.

Según documentos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya, en abril de 2022, la Agencia Nacional de Aduanas de México solicitó al Ejército apoyarle con estos traslados para “fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías de comercio exterior, así como los medios en que son transportadas”.

Según documentos a los que tuvo acceso MILENIO, adicionalmente se cuenta con este tipo de equipo de escaneo no intrusivo en las aduanas de Tijuana, Colombia, San Luis Río Colorado, Nogales, Matamoros, Reynosa, Sonoyta, Puerto Palomas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) también cuenta con cuatro equipos más para labores contra el tráfico de drogas.

Además, en agosto, se tuvieron reuniones con ejecutivos de Nuctech para proveer de tecnologías de escaneo para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aunque no se ha confirmado que las compras de equipo se hayan hecho.

En mayo, el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar reprochó en una carta al canciller mexicano Marcelo Ebrard que se estuviera considerando adquirir más equipo de la esa misma empresa para obras de mayor relevancia, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y señaló a la empresa por tener vínculos con el gobierno chino y de no cumplir con los estándares de calidad en materia de supervisión aduanera.

“El uso de equipos que no se consideren confiables con respecto a la integridad y la transmisión de datos podría inhibir nuestro compromiso conjunto de facilitar el comercio, así como nuestros esfuerzos para interrumpir el tráfico de precursores químicos, drogas sintéticas como el fentanilo, las metanfetaminas y el dinero en efectivo, incluyendo las armas de fuego y municiones que darían a nuestras comunidades”, escribió Salazar.

Se trata de equipos de escaneo sumamente sofisticados, que permiten conocer lo que se transporta al interior de algún vehículo o equipaje, con costos de al menos medio millón de pesos por unidad.

Una de las preocupaciones de autoridades en Estados Unidos es que, bajo la Ley Nacional de inteligencia de China, todos los ciudadanos y empresas, como Nuctech, deben cooperar en materia de inteligencia, por ejemplo, compartir información sensible recolectada a través de sus equipos.

El gobierno mexicano no parece tener intenciones de sustituir o dejar de adquirir equipo Nuctech, el 16 de agosto se llevó a cabo un curso de cinco días de capacitación, por parte de la empresa Seguritech, para la operación de equipos de la firma china.

El 17 de noviembre de 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Oficina de Inteligencia y Análisis, determinó que la empresa es usada por el gobierno chino para utilizar la tecnología de escaneo y detección a favor de Beijing. Se indicó que utilizan corrupción, sobornos e incluso ciberataques para obtener contratos, además, de que podría diseñar productos defectuosos, por ejemplo, en un aeropuerto en Taiwán se reportó que uno de sus equipos no pudo detectar un gato vivo que fue introducido a un aeropuerto en una maleta.

Otra preocupación del gobierno estadunidense es la capacidad de algunos equipos de Nuctech para desarrollar inteligencia artificial y aprendizaje automático, a través de reconocimiento facial, y que se pueda utilizar información personal con fines ilícitos.

“La Administración de Seguridad del Transporte evalúa y aprueba diferentes tipos de sistemas de escaneo y seguridad en aviación con base en una serie de factores que incluyen tanto el desempeño, como los riesgos de seguridad nacional. Ningún equipo de escaneo chino cumplió con los estándares de control de calidad de los Estados Unidos”, escribió en el mismo sentido el embajador Salazar al canciller Ebrard en su carta de mayo pasado.

Nuctech Limited Company se describe a sí misma como la firma líder en el mercado de la industria de seguridad, con clientes en 140 países y con sus productos en al menos 80 aeropuertos de Europa,

En México, su sede se encuentra en el World Trade Center, y su gerente de ventas es Ricardo Hernández Sandoval. En Beijing, las cosas son diferentes. Su fundador, Hu Haifeng, es el hijo del ex presidente de China, Hu Jintao. Algunas de sus acciones están en poder de firmas estatales de China, como la Corporación Nuclear Nacional. Haifeng dejó de ser CEO de Nuctech en 2008 para formar parte del liderazgo del Partido Comunista de China.