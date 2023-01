CANCÚN, 25 de enero.— El diputado Hugo Alday declaró que la 4T debe volver a sus orígenes, enderezar el rumbo y deshacerse de personas vinculadas con el pasado corrupto que se han incrustado a nivel nacional y local en el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La cuarta transformación busca el beneficio de todos, pero no todos caben en la creación de la 4T”, enfatizó.

En el programa La Sobremesa, que realizan los periodistas Jorge González Durán y Julio César Silva para Youtube y otras redes sociales, el legislador del partido del Trabajo también se refirió al bloqueo de la zona hotelera que realizaron los taxistas.

“Las manifestaciones nunca debieron llegar a ese nivel, no debieron afectar las actividades económicas y dañar como lo hicieron a muchos particulares. Hay vías alternas para solucionar los problemas, pero nadie debe pretender imponerse a la ley”, dijo.

“No podemos permitir que un grupo pretenda violentar el estado de derecho, es un tema grave que nos importa a todos”, agregó.

En relación con el futuro de la Cuarta Transformación, dijo que al interior del movimiento hay preocupación, tanto a nivel federal como local, por la incorporación, incluso en puestos de gobierno, de ciertos personajes que formaron parte de gobiernos que pasaron a la historia por sus altos niveles de corrupción.

“Un gobierno de transformación con los principios de la 4T no debe asociarse con agentes del pasado que estuvieron involucrados en temas delicados de corrupción, porque allí es donde empieza a perder valor el movimiento”, sostuvo.

“Cuando vamos a la calle y nos reunimos con compañeros que nos impulsaron a llegar al Congreso, nos reclaman que julanito que estuvo, deshizo y robó en gobiernos anteriores tenga ahora cabida con nosotros”, señaló.

Por ejemplo, dijo a que al interior de la 4T a muchos no gustó el nombramiento del ex gobernador Carlos Joaquín González como embajador de México en Canadá.

“No tiene ningún vínculo ideológico con la 4T, pero demás en su origen fue líder de los gobernadores del PAN que se opusieron a Lopez obrador”, subrayó.

“Todo esto, que se da en todos los niveles, preocupa y nos ocupa a quienes estamos convencidos que la 4T es opción verdadera para poder sacudirse todos estos años de oligarquías, malas administraciones, de empresas fachadas y amiguismos”, agregó.

“Ver a este tipo de personas con cargos en gobiernos de la 4T, tanto a nivel federal como local, volviendo a tener poder y repitiendo los mismos vicios, siendo ostentosos, que llegan con Suburban, que es lo que ya se está empezando a ver en Chetumal, lacera el proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador”, sostiene.

“Tenemos que volver a los orígenes y dependerá mucho de los partidos políticos de la 4T retomar la carta de navegación de Lopez Obrador y volver a fijar el rumbo y enderezar aquello que se empiece a desviar, para dar una solución verdadera a las personas que confían en este proyecto”, asentó.