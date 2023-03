PLAYA DEL CARMEN, 6 de marzo.- En Solidaridad se está preparando una aplicación móvil que permitirá a las mujeres en situación de riesgo solicitar ayuda de manera inmediata, así lo informó la presidenta municipal, Lili Campos Miranda.

La medida forma parte de la atención de los indicadores emitidos por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para eliminar la alerta de género en Solidaridad. Además, se colocarán botones de pánico en ciertos puntos o postes de la ciudad.

“En el celular me parece que es importante porque si una persona es violentada, no le va a decir a la persona espérame tantito, voy a ir al poste a tocar el botón, no, no te va a dar tiempo a ver si es más fácil que te puedas esconder en alguna parte de tu casa y ya oprimir esos botones”, explicó la alcaldesa.

Lili Campos aseguró que en Solidaridad se trabaja en la generación de infraestructura para atender adecuadamente a las mujeres, y que se han puesto en operación cinco puntos violetas en las colonias de mayor incidencia de violencia familiar, así como campañas para conocer los tipos de violencias en escuelas y centros de trabajo.

Además, en los últimos días se puso en operación el Centro de Justicia para las Mujeres y el Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violentas (CECOVIM).

La alcaldesa señaló que el avance tecnológico también está siendo aprovechado para mejorar la atención y protección de las mujeres en situación de riesgo. “Pero esto requiere también de tecnología, afortunadamente estamos avanzando también con nuestro centro de control y esto nos va a permitir que esa tecnología siga avanzando en beneficio de nuestras familias”, concluyó.