Cancún,. – El candidato común del PAN-PRD y Confianza por Quintana Roo, Chucho Pool, sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, donde presentó su proyecto de gobierno basado en cinco ejes estratégicos: municipio más cercano; honesto y transparente; seguro, solidario y cívico; digno, amable y sustentable y, municipio reactivado con desarrollo económico.

En la reunión, encabezada por el presidente del CCE del Caribe, Iván Ferrat, el candidato de Va por Cancún propuso al sector empresarial que como parte de los ejes con que se conducirá su gobierno, se plantea la modernización de la tramitología municipal, a través de la instalación de ocho coordinaciones, que “no solo permitirán agilizar trámites vía digital de diversos servicios públicos, sino que también a prevenir la corrupción y tener una proximidad de gobierno con la ciudadanía.

Durante la reunión, donde también se realizó la firma de sus Compromisos de Campaña 2021, Chucho Pool destacó que como parte de su proyecto de gobierno se destinará mayor inversión en seguridad pública, capacitación, vestimenta digna, modernización de la Policía Turística y la Policía de Proximidad, además de la creación del Centro de Mando e Inteligencia Municipal.

Ante más de 25 empresarios del Caribe, el candidato común del PAN-PRD y Confianza por Quintana Roo anunció la creación de un casco fundacional/old town para detonar la economía local y atraer el turismo hacia el centro de la ciudad. “Como parte de mi propuesta se contempla la creación de centro cultural en el Palacio Municipal, donde se exponga la historia de Cancún y permita a artistas de las artes públicas exponer sus trabajos”.

Detalló que en su segundo eje se establece la honestidad como el principal rector de una sana gobernanza para una administración sensible, de puertas abiertas. “En el tercero, de un municipio seguro, solidario y cívico, es lograr un municipio pacífico y seguro, donde las autoridades respetan los derechos humanos y priorizan la cultura cívica”, precisó.

En el eje de un municipio digno, amable y sustentable, especificó: “tener una ciudad descentralizada, comunicada, incluyente y sustentable; amigable con el medio ambiente y una comunidad empoderada”. En su quinto eje -municipio reactivado con desarrollo económico- establece construir nuevas formas de crecer y consolidar la economía de los benitojuarenses, resaltando el valor de nuestra diversidad local.

Al finalizar su presentación, el candidato dijo que “Chucho Pool tiene una historia que contar, no tiene una historia que esconder como otras personas; siempre me he conducido con transparencia, con honradez y lealtad, pero sobre todo con esa lealtad con respeto a esas personas, a los derechos humanos el respeto no se pide, se gana”.