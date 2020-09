Cancún, Quintana Roo. 22 de septiembre de 2020- La Senadora Mayuli Martínez presentó ante la oficialía de partes de la Cámara de Senadores, una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que a las micro y pequeñas empresas que facturen hasta 4 millones de pesos paguen un 5%, y las que ingresen entre 4 millones y 40 millones paguen un 7% del total de los ingresos netos obtenidos.

La iniciativa dice la Senadora, “pretende incentivar la economía de las micro y pequeñas empresas para evitar su cierre, pues como sabemos la CEPAL ha pronosticado que en México cerrarán alrededor de 500 mil empresas, lo que representa un duro golpe sobre todo a las empresas familiares que tienen entre 1 y 10 trabajadores y representan el 95 % de los más de 6 millones de empresas en el país”.

Mayuli Martínez señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó a los quintanarroenses, al no cumplir sus promesas de campaña y aferrarse a realizar proyectos que no benefician en nada a los miles de personas que perdieron su empleo debido a la pandemia por covid-19, lo que no contribuye en nada para evitar el cierre de empresas locales que no pueden solventar los gastos como renta, nóminas y pagos, por ello es necesario legislar en su favor.

La senadora panista mencionó que otra de las promesas que mandatario federal no ha cumplido, es la de reducir el IVA en la frontera Chetumal con Belice, afectando aún más, a los empresarios que en este momento están luchando con una crisis y la pronosticada lenta recuperación económica que vendrá.

“Ya se notan los estragos de la crisis económica que el gobierno de Morena ha permitido que crezca de manera desproporcionada, por todos lados hemos visto que empiezan a cerrar negocios de años, sobre todo aquellos que viven al día y tienen menos de 10 empleados”, Comentó la Senadora.

Mayuli Martínez, recordó que hace unos días había anunciado la presentación de la iniciativa de reforma al IVA, para reducirlo del 16% al 8% en la frontera sur del Estado. Apuntó que tanto en el sector turismo como en la atención a micro y pequeñas empresas, el paquete económico presentado por AMLO no propone apoyos a quienes mantienen las fuentes de empleo.

“Han tenido que cerrar cientos de comercios y empresas, y es precisamente por lo que continúo luchando en el Senado para que esta reducción del Impuesto sobre el Valor Agregado sea una realidad para los chetumaleños” agregó la senadora.

La legisladora Martínez Simón mencionó que además de que el Gobierno de Morena no platea apoyos a los micro y pequeñas empresas, castiga a los quintanarroenses, ya que Quintana Roo tendrá, su peor caída de los últimos años, con 820.8 millones de pesos menos que este 2020, al pasar de 13 mil 554.3 millones a 12 mil 733.5 millones de pesos, reducción equivalente al 9.2 por ciento, lo que quiere decir, que los habitantes tendrán menos posibilidades de recibir apoyos para sostener sus micro y pequeñas empresas.

Es por ello que se presenta esta propuesta para apoyar la claridad en la presentación del impuesto del ISR y permitirles mayor liquidez a esas empresas.

“Frente a la falta de apoyo gubernamental del gobierno de Morena al sector productivo y laboral, los senadores de Acción Nacional estamos impulsando desde el Congreso una disminución de los impuestos del IVA en el sur del estado y del ISR a micro y pequeñas empresas, lo anterior busca aliviar la carga tributaria a los contribuyentes que evite el cierre de negocios y la pérdida de más empleos, además quiero recordar que la Ley de Emergencia y Recuperación Económica que presentamos en abril, plantea que los dueños de pequeños negocios reciban al mes 27 mil pesos para mantener su actividad; Propuesta que dicho sea de paso, no es respaldada por los senadores de Morena y lamentablemente continuamos observando el cierre de negocios”.

La iniciativa establece que será optativo decidir pagar el impuesto del ISR en pagos mensuales del 5% para empresas que obtengan ingresos menores a 4 millones de pesos y de 7% para las que obtengan de 4 millones a 40 millones de pesos, lo que simplifica el pago de los mismos, disminuyendo la tasa y el monto a pagar, otorgando liquidez a los micro y pequeños empresarios para que no cierren más empresas y manteniendo con ello los empleos existentes, por otro lado, la medida también pretende disminuir la no presentación y pago del impuesto al simplificar el procedimiento e incluso hacer programable el pago como parte de un costo de operación a priori y no sobre dividendos que siempre serán necesarios utilizar en un entorno de crisis económica.