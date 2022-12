TULUM, 4 de diciembre.— Ingenieros militares diseñaron un sistema que permitirá al tren Maya recorrer el tramo Cancún-Tulum sobre un sistema de pilotes incados a 25 metros de profundidad.

El coronel Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, el ingeniero militar encargado de ese tramo, presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador la solución diseñada, con el fin de evitar afectaciones a las cavernas que se encontraron en ese tramo.

La construcción del Tren Maya ha significado tomar varias decisiones responsables para la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural. pic.twitter.com/34b5EZPSyn — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 4, 2022



La presentación se realizó el sábado en el inicio de un recorrido de supervisión de los trabajos del aeropuerto internacional de Tulum y del tren Maya, que incluyó un sobrevuelo la mañana de este domingo.

En la presentación de la solución estuvieron la gobernadora Mara Lezama Espinosa, el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval González y el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Diego Prieto Hernández.

No estuvo presente el alcalde Marciano Dzul, el único presidente municipal morenista de Quintana Roo que no acudió a la marcha de hace una semana que encabezó López Obrador en la Ciudad de México.

Vallejo Suárez explicó que en los estudios que se hicieron, para los cuales se realizaron 3,600 sondeos subterráneos, se halló una especie de “frontera” entre el nivel medio del mar y el agua de lluvia filtrada al subsuelo.

Agregó que el agua de lluvia es salada y al tener contacto con el suelo cárstico se genera una reacción química que desintegra la roca y se crean las cavernas, en la que se ha encontrado gran riqueza natural y arqueológica.

“Toda esta carsticidad que tenemos es real Señor Presidente”, le dijo Vallejo Suárez a López Obrador, quien había desestimado las denuncias de ambientalistas, quienes incluso buscaron impedir los trabajos con amparos.

“Se hicieron estudios 3D en computadora a escala real y aquí lo tenemos”, le dijo frente a una maqueta en la que se representaba en la parte superior al tren maya sobre un viaducto construido sobre pilotes y las cavernas con la “frontera” del manto freático con el nivel medio del mar.

El coronel Vallejo dijo que debajo de la “frontera de agua dulce y agua salada el terreno es muy consistente, prácticamente no hay causticidad”.

Precisó que esa frontera se encuentra a 25 metros de la superficie y que ya se hizo una prueba con un pilote con las mismas características de los que se van a construir y se le aplicó una carga tres veces superior a la que en realidad va a recibir, con la idea de que se hundiera 12 mm.

“En la prueba, el pilote se hundió 0.7 mm. Fue una prueba exitosa”, subrayó.

Dijo que la prueba les dio elementos para tomar la decisión de que se pueden hincar los pilotes abajo de la llamada “frontera de agua dulce y agua salada”.

Explicó que se colocarán pilotes para 17.5 metros, para soportar estructuras prefabricadas de 70 metros de longitud, por las que correrá una doble vía a dos metros y medio de la superficie, sin que vaya a tener problemas de permeabilidad.

López Obrador dijo que con esta solución la afectación a las cavernas “será mínima” y sostuvo que el tren será inaugurado el próximo año en toda su longitud de 1,550 kilómetros, con la totalidad de sus estaciones y paraderos y que también estará listo el aeropuerto de Tulum.