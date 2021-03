Bárbara Ruiz, presidenta de Confianza por Quintana Roo, dijo que el préstamo millonario autorizado al gobierno de Carlos Joaquín es consecuencia de una “necesidad”, para poder responderle a los ciudadanos en un momento de crisis económica como la actual.

“La contingencia no la consideramos, no la vimos venir, tenemos que buscar lo mejor para la ciudadanía que requiere atención y servicios en estos momentos, buscar auxilio financiero fue lo adecuado”, dijo.

Acerca de lo prolongado de la deuda, a 20 años, que ya no verá la administración actual, dijo que incluso los mismos ciudadanos están recurriendo a créditos.

“Si lo ponemos en ese contexto (de los 20 años) lo vemos difícil, pero hay que entender que a veces hay que usar estos mecanismos”.

Además, apuntó que, si los partidos no están de acuerdo, el Pleno tendrá que hacer las observaciones pertinentes.

“Para eso tenemos al Congreso y representantes de todos los partidos, es una pluralidad. El momento adecuado es la Comisión, luego se quejan que ‘pasan en limpio’, pero ellos (los legisladores) deciden no ir y no ejercer su derecho, pasan al pleno. Cuando no estamos conformes con algo hay que salir y ejercer el voto, para eso existen las mesas de negociación”, expuso.

Dijo que la Comisión está integrada por cinco miembros, pero que todos los diputados pueden participar y que no importa si se trata de suplentes, pues “no hay ciudadanos de primera y de segunda, la gente también votó por ellos”.

