La empresa PriceTravel Holding reconoció por octava ocasión a los mayores exponentes de la industria y durante su tradicional coctel de apreciación, sus directivos hicieron entrega de una placa conmemorativa para agradecer su contribución al crecimiento de los viajes y el turismo.

En un comunicado, Price Travel Holding añadió que los galardonados fueron seleccionados con base en su producción de ventas, divididos en diferentes categorías.

“Con esta entrega de reconocimientos EVM Awards, PriceTravel Holding reafirmó su compromiso con el sector y se compromete a continuar posicionándose como la compañía de distribución más importante de Latinoamérica.”, comentó el Director General de la empresa, Jorge Restrepo.

De acuerdo con el texto, Parque Xcaret de Grupo Xcaret, fue reconocido como el mejor parque temático, mientras que el catamarán y snorkel a Isla Mujeres de Albratros recibió el distintivo en la categoría del mejor tour.

En la categoría de los top producer hoteles, como mejor hotel todo incluido se otorgó el reconocimiento al Meliá Puerto Vallarta All Inclusive; hotel de lujo a Moon Palace The Grand; hotel de playa a Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa.

El hotel solo adultos a Secrets The Vine Cancún; hotel para familia a Marival Emotions Resort & Suites All Inclusive; hotel de convenciones y negocios al Azul Ixtapa Grand All Suites Spa & Convention Center.

El hotel con spa a Secrets Huatulco Resort & Spa; hotel plan europeo a Las Brisas Huatulco; hotel con mejor experiencia en entretenimiento a Grupo Mundo Imperial; hotel temático a Hard Rock Hotel Vallarta; hotel con mejor vida nocturna al Grand Oasis Cancún.

El hotel de golf, para el Fairmont Mayakoba; hotel eco resort a Sandos Caracol Eco Resort All Inclusive; hotel independiente a Seadust Cancún Family Resort; hotel zona pacífico a Crown Paradise Club Puerto Vallarta, hotel zona Caribe al Hard Rock Hotel & Casino, de Punta Cana.

Asimismo, la mejor cadena en Estados Unidos fue para el MGM Resorts International y como mejor completo turístico el galardón fue para Hotel Xcaret México.

Entre las cinco mejores cadenas hoteleras destacaron AMR Collection, Riu Hotels & Resort, Grupo Hotelero Santa Fe, Barceló Hotel Group y Grupo Posadas.

También fueron reconocidos los mejores Revenue Managers, premiando a Nirma Martínez de Decameron All Inclusive Hotels & Resorts, María José Alfaro de Meliá Hotels & Resorts y a Martha Laura Martínez, de Blue Bay Hotels & Resorts.

Dentro de las mejores campañas de promoción de destinos en México, fueron premiados Guadalajara como destino de ciudad y como destino de playa fue galardonado Puerto Vallarta.

En el marco de esta octava entrega, el grupo turístico premio a un líder de la industria, reconociendo su contribución con el desarrollo del sector turístico de México; este premio lo recibió el Fundador y Presidente of The Americas and Global Commercial de AMR Collection, Gonzalo del Peón.

Gonzalo del Peón recibió este galardón y comentó: “Es un honor recibir este reconocimiento. Felicito a PriceTravel por el crecimiento que han tenido a nivel Latinoamérica, es impresionante la forma en que recuperaron el negocio, realmente es un gusto trabajar con un socio de negocios de este nivel”.

Asimismo, durante el evento, el COO de PriceTravel Holding, Rafael Durand, expresó que han trabajado para ampliar sus mercados de origen, mejorar su estrategia de distribución y han desarrollado nuevos negocios, con la finalidad de consolidarse como un socio estratégico para sus partners.

Con estos reconocimientos, PriceTravel Holding promovió los altos niveles de calidad en la industria turística, reconoció la trayectoria de sus líderes, fomentó la competitividad del sector y se posiciona como la compañía de distribución más importante de Latinoamérica.