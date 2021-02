Puerto Morelos, 18 de febrero.— Si tuviese la oportunidad de hacer algo por Puerto Morelos lo primero sería reactivar la economía de sus habitantes, afirmó Nacho Sánchez Cordero, secretario municipal de Desarrollo Social, quien reitera que “no podemos depender al 100 por ciento del turismo, pero hay que saber lo que cada uno puede hacer y poner manos a la obra”.

En una conversación con Andrea Santiago Samaniego, directora general de la Universidad Henbord Campus Cancún, destacó que el gran activo de Puerto Morelos es su naturaleza, la cual se debe aprovechar porque la gente no llega en busca de una Quinta Avenida o una zona hotelera.

En la Ruta de los Cenotes cada vez hay más turismo, gente que busca experiencias extremas, pero también el tema de la naturaleza y tranquilidad, añadió.

Sánchez Cordero, quien nació y creció en Leona Vicario, uno de los pueblos más antiguos de Quintana Roo, que anteriormente pertenecía a Benito Juárez, sostuvo que la creación “del municipio que tanto anhelábamos, porque nos sentíamos el traspatio de Cancún, la parte olvidada, tanto Puerto Morelos como Central Vallarta y Leona Vicario”, les permitió comenzar a escribir su propia historia.

En esta administración de Laura Fernández Piña estamos dando los primeros pasos para consolidar al municipio y agradezco el poder ser parte de esta historia, de la transformación del joven municipio de Puerto Morelos, añadió.

Hijo de padre taxista y madre maestra, recordó que de niño cargaba madera en un aserradero a cambio de unos pesos para comprar un trompo o un yo-yo. Su aspiración entonces era ser empleado del establecimiento, sin embargo, sus padres le inculcaron el deseo de superación.

Mi mamá es de Espita, Yucatán, de donde salió a estudiar a otra parte. Fue ella quien, luego de que terminó la secundaria, y dado que ni en Leona Vicario ni en Puerto Morelos había escuela preparatoria, decidió enviarlo a Mérida, donde luego se graduó como Ingeniero Agrónomo, por el Instituto Tecnológico de Conkal.

Regresé y me preguntaba qué podría hacer en Leona Vicario, pero decidí irme a Cancún a tratar de buscar un espacio, de hacer algo. Me encantaba la política, mi mamá era de las que iba a todos los eventos políticos, y yo pensaba que algún día estaría ahí porque quería lo mejor para mi gente, continuó.

Hoy estoy en un área donde puedo hacer algo por mi pueblo y opinar sobre lo que a la gente le gusta; si puedo hacerlo, lo hago, pero si no, echo mano de los amigos. Las cosas no se hacen pensando en que es obligación del gobierno o porque eres gobierno tienes que hacerlo. Muchas veces se recibe más de la gente que no pertenece al gobierno y eso ha ocurrido en estos cuatro años, prosiguió.

Uno se va formando y definiendo lo que le gusta. Soy ingeniero agrónomo y me gustan los animales, el campo, la naturaleza, pero opté por no ejercer mi carrera y meterme a la política porque creo que todo es parte de algo.

Sostuvo que, desde que se trasladó a la entonces cabecera municipal de Benito Juárez, propuso que se ayudara a la población para poder cultivar, ser productores de algo y poder firmar convenios con los hoteleros de Cancún y Puerto Morelos para que compraran la producción. “El problema no es sembrar y producir, sino tener mercado para los productos”, expresó.

Hoy, como secretario de Desarrollo Social, tengo oportunidad de aportar algo a Puerto Morelos y lo seguiré haciendo porque decidí que ahí esté mi familia. No todos somos nativos, pero los que decidieron venir a vivir aquí es porque les gustó. (Infoqroo)