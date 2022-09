KANTUNILKIN, 13 de septiembre.- Muy al estilo de la actual administración del municipio Lázaro Cárdenas que preside le maestro Emir Bellos Tun, el basurero de Kantunilkín fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por no contar con las medidas necesarias para su correcto funcionamiento y lo que es peor, la negligencia de atentar contra el medio ambiente.

De acuerdo un documento emitido por la misma dependencia de la Federación, el supuesto relleno no cuenta con estudios de análisis previos requeridos para el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos, es decir, es un tiradero a cielo abierto, no cuenta tampoco con estudios para la selección del sitio, como estudios topográficos, estudios geotécnicos o evaluación geológica; sin dejar de mencionar la cantidad de lixiviados que se notan en el recinto y la gran cantidad de basura que rebosa las dos celdas construidas.

Lo que es peor, el encargado del basurero municipal jamás se hizo presente durante la visita de los representantes de Profeta, pese a la previa notificación.

En un plazo de 15 días, el Ayuntamiento deberá realizar la correcta disposición de la totalidad de los residuos sólidos y manejo especial de las toneladas que se encuentran fuera de las celdas 1 y 2; también deberán realizar la compactación y posterior cobertura de los residuos sólidos con la finalidad de evitar la dispersión de la basura que se encuentra a los alrededores; además en ese mismo lapso deberá construir una barrera perimetral en su totalidad del complejo de las celdas 1 y 2, asimismo deberá adoptar medidas para que los residuos líquidos, tales como aguas residuales y líquidos industriales del proceso, así como hidratados de cualquier origen, recibos con contenido de aceites minerales y residuos peligrosos no ingresen y se dispongan en el sitio.

Mientras que la actual administración tendrá un plazo de 30 días para realizar las adecuaciones necesarias en la infraestructura del mal llamado basurero municipal, a fin de contar con un complejo que garantice la extracción, captación, conducción y control de biogás generado en el sitio de disposición final.

De esta manera, Emir Bellos Tun demuestra que es ajeno al cuidado del medioambiente y a la salud de sus ciudadanos, que son víctimas del mal servicio y la pestilencia en la atmósfera y por consiguiente un potencial depredador de las riquezas naturales de Lázaro Cárdenas.