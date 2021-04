Cancún, 27 Abril.- “El mejor legado que me dejaron mis padres es la honestidad, no tomar lo que no es tuyo, hay que ser honestos con la población”, demandó el candidato común del PAN-PRD-Confianza por Quintana Roo a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Jesús Pool.

En entrevista con Radio Turquesa, el ex diputado reiteró sus propuestas de campaña, como reactivar el centro de Cancún, convertir en museo el Palacio Municipal, combatir la inseguridad y la corrupción y trabajar por el bienestar de niños, niñas, mujeres, ancianos y personas con discapacidad, entre otras.

“En nuestros recorridos la gente nos pide que regresemos la transparencia a este gobierno, que sea honesto, que no se robe los recursos, que la corrupción deje de entrar al Ayuntamiento; están muy dolidos los empresarios, los vecinos, los habitantes de Benito Juárez”, dijo.

“También nos piden que este gobierno tengo un rostro humano, muchas mujeres me manifestaron que habían pintado el Palacio Municipal borrando todas las peticiones que habían escrito, en vez de darle atención a las mujeres en este gobierno hubo represión, quien haya dado la orden del 9 de noviembre (pleito entre feministas y policías) quiero decirles que la sangre no se borra con pintura”.

“Las mujeres están muy dolidas, quieren una verdadera participación del gobierno, regresar la paz y la tranquilidad social, vamos a hacer una dirección para la atención de las mujeres agraviadas donde también se les puede auxiliar junto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la fiscalía”, anunció.

También reiteró que su gobierno irá acorde con la ecología y será sustentable, “no más basura en las calles”; y prometió la activación económica para la zona centro y la instalación de ocho unidades administrativas en Cancún con servicios básicos y tecnología.

Su propuesta, recordó, tiene cinco aspectos muy importantes, el primero es la seguridad la prevención del delito.

“La gente tiene plumas para entrar a la ciudad, plumas para entrar al fraccionamiento o privada, perro adelante, perro atrás, perro en el techo, cámaras para cuidar las casas… la gente está viviendo con mucho temor”, reprochó.

El empleo, dijo, también es muy fundamental y para el cual el turismo en la zona centro jugará un papel muy importante.

“Este gobierno retiró los recursos para la promoción turística del Estado desde la Federación, vamos a realizar el presupuesto de egresos del municipio para promover el turismo en la zona centro, vamos a convertir el Palacio Municipal en un museo de la ciudad con un video mapping con la historia de la ciudad”, prometió.

Fuente: Infoqroo