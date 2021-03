Cancún, 19 de marzo (Infoqroo).— La diputada Iris Mora Vallejo, encargada de la Comisión del Deporte del Congreso del Estado, manifestó que es necesario que las mujeres tengan las mismas oportunidades en todos los sentidos, de ahí la importancia de la propuesta de modificar la Ley de Cultura Física y Deporte con una perspectiva de género.

“Lo que se busca es acabar con la desigualdad que vivimos hoy en día en una sociedad, que desgraciadamente sigue siendo machista. Con esta reforma se pretende que las mujeres tengan las mismas oportunidades e igualdad para desarrollarse en el deporte, que veamos a más de ellas en puestos importantes en la administración pública”, señaló.

En entrevista para QFM, insistió en que es necesario modificar la Ley de Cultura y Deporte con perspectiva de género para que haya “piso parejo” para hombres y mujeres y también señaló que se enviaron dos exhortos, uno dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Comisión Nacional del Deporte se vuelva secretaria.

“De esa manera podría tomar más decisiones propias y contar con más recursos. Esa solicitud igual fue replicada al gobierno del Estado para que la Cojudeq ya no dependa de la Secretaría de Educación Pública, pues eso limita el presupuesto en promoción”, indicó.

De acuerdo con la legisladora, lo que se pretende es que haya una verdadera promoción, un cambio que comience desde las primarias con programas bien hechos, no como sucede ahora en que la educación física es lo último, no se dignifica ni al maestro, ni a la materia.

“El deporte es una actividad esencial como medio preventivo para muchas cosas, pero no se quiere ver así”, manifestó.

“No sólo es tener instalaciones, es necesario que haya una verdadera promoción desde los Institutos del Deporte, que se establezcan programas de trabajo en los que se tenga continuidad, y no suceda como ahora en que cada que entra un director llega con nuevas ideas y todo lo que se había desarrollado deja de existir.

Iris Mora también señaló que es necesario buscar mecanismos para que el deporte organizado deje de ser elitista, pues desgraciadamente hoy en día sólo los que tienen recursos económicos pueden participar en ello.

“El deporte organizado es el que abre las puertas para mejores escuelas, becas, oportunidades de avanzar”, señaló.

Por último, reiteró que el deporte femenil necesita mayor promoción, pues si se compara con el varonil “hay años luz de diferencia, pues desgraciadamente muchos que no creen en que la mujer puede hacer lo mismo, ahí está la raíz del problema y es lo que debemos de cambiar”.

“En el caso del deporte profesional, no faltan aquellos que digan que no se les puede pagar lo mismo a las mujeres, pues la paga va en función de las ganancias que generan, pero de entrada no reciben las mismas oportunidades de difusión”, recalcó.