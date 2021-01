Cancún, 5 de enero.- Proteger la salud de las familias quintanarroenses, así como la recuperación de la economía en el marco de la nueva normalidad será la prioridad del gobierno que encabeza Carlos Joaquín González en esta primera etapa del año.

El Gobernador de Quintana Roo informó que las vacunas contra el COVID-19 deben de llegar a Quintana Roo el 11 de enero, pero aún no hay una fecha oficial por parte del Gobierno Federal, ya que apenas se está programado la capacitación para la aplicación de las dosis.

Acerca de la reunión que sostuvo la semana pasada con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, acerca de implementar una primera línea de vacunación para los trabajadores que se dedican al turismo en Quintana Roo, ya que sus principales clientes provienen de Estados Unidos, país con el mayor número de contagios en el mundo, dijo en entrevista con Radio Fórmula, que si bien no hay un esquema en este momento dirigido precisamente a ese sector económico, pero sí la posibilidad de que la vacuna llegue más rápido a los lugares donde hay más visitantes y por ende mayor riesgo de contagio por el contacto con personas de otros lugares.

Sobre el hotel que fue clausurado en Tulum tras realizar fiestas clandestinas, dijo que siguen buscando dónde se realizan fiestas de este tipo, y que continúan cancelando, clausurando levantando actas administrativas y aplicando multas, por lo que incluso han recibido amenazas.

“Es increíble que esto suceda en un momento tan complicado, habíamos hecho pactos con empresarios precisamente para que todos trabajemos en el mismo sentido, que no se ponga en juego de la salud de los habitantes y de los visitantes, pero en muchos lugares no se respeta, alguien no entendido bien que por el COVID-19 ya hay 2000 muertos en Quintana Roo, más de 2 millones en Estados Unidos y 83 en el mundo”.

Para este nuevo año, el Gobernador dijo que vienen importantes inversiones en infraestructura, con un plan muy ambicioso de movilidad dentro de los esquemas del presupuesto, si bien hace falta respaldo financiero aún.

Mencionó que entre los proyectos para este año figuran el Bulevar Colosio, el tren maya, el Parque de la Equidad, carreteras e inversión en poblados en la zona cañera y limítrofe y en la Zona Maya para mejorar la calidad de vida.

Al abordar el tema de la zona fronteriza en Chetumal y el nuevo régimen fiscal que empezó operar el primero de enero, dijo desconocer a detalle cómo se reflejará el IVA, si se aplicará directamente a los productos o si será devuelto el impuesto una vez cobrado el día 16.

“Sí sabemos que el impuesto sobre la renta (IRS) se aplicará de manera directa, pero tampoco tenemos el programa de operación”, dijo.

Agregó que le parece muy interesante el tema de exención de impuestos de mercancías que no tienen tratado de comercio con México, particularmente los productos chinos, que seguramente será una gran oportunidad para tener una ventaja competitiva con el resto del país.

A pregunta expresa de si Lucio Hernández será ratificado como secretario estatal de Seguridad Pública Lucio, dijo que el encargado de despacho ha venido haciendo un trabajo muy importante e interesante de conciliación con los diferentes municipios del Estado y con diferentes grupos y organizaciones de la sociedad civil.

“Los índices de criminalidad han disminuido. Hay muchas posibilidades de que Lucio sea ratificado, tal vez en 15 días o tres semanas podamos hacer una evaluación final”.

Acerca del inicio del año electoral, anticipó que vienen golpes políticos y movimientos que buscarán desestabilizar en la búsqueda de poder, pero que ojalá haya buenas iniciativas para mejorar a las autoridades locales y diputados federales acorde a lo que México necesita.

Indicó que su gabinete no se ha visto afectado por las elecciones, si bien es una posibilidad.