Cancún, 15 de septiembre.— Un grupo de proveedores pertenecientes a empresas que han laborado para el Grupo Aldesa México se manifestó en las instalaciones del restaurante Planet Hollywood de Isla Blanca, en la zona continental de Isla Mujeres, en busca de diálogo con los directivos de la empresa, por el adeudo de pagos que en algunos casos datan de hace más de tres años.

La representante legal de los inconformes, Coral Moctezuma, aseguró que Grupo Aldesa, sin dar explicaciones, se ha negado a pagarles las facturas.

“La semana pasada, personalmente, estuve con uno de los (ejecutivos) y me dijo que no me iban a pagar. Tenemos un año de peregrinación, yendo a la Ciudad de México, a sus oficinas centrales en Río Misisipi y nos traen vuelta y vuelta, no nos atienden; la pandemia les cayó como anillo al dedo porque no nos atienden”, reclamó.

Las deudas, dijo, datan desde uno hasta cuatro años, afectando a alrededor de 800 trabajadores que no han recibido pagos ni finiquitos.

“No es la primera vez. Esta es la tercera o cuarta manifestación que se hace por el tema de Planet Hollywood, que es el más reciente. En años anteriores hemos tenido entre seis y siete manifestaciones”, explicó. (Infoqroo)