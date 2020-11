Kantunilkín, 26 noviembre.- El Hospital Integral de Kantunilkín realiza ya pruebas rápidas de VIH, para descartar o detectar posibles casos de este virus que genera la enfermedad del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), para identificar los casos, atenderlos con prontitud y evitar, al mismo tiempo, más transmisiones, informó su director, Federico Escudero Luis.

El funcionario añadió que el personal está altamente capacitado para aplicar las pruebas rápidas, además de tratar los resultados con discreción, para evitar la estigmatización de los posibles casos positivos.

Agregó que la aplicación de las pruebas será en el marco del “Día Mundial Contra el Sida”, instalando módulos en los que cualquier persona puede practicarse la prueba rápida del VIH.

También reconoció que en este municipio existen personas contagiadas con ese patógeno, que no es exclusivo de trabajadoras sexuales y homosexuales, sino de cualquiera que no use preservativos para protegerse.

Aclaró que el hecho de ser portador del VIH no significa necesariamente que la persona vaya a morir por ese mal.