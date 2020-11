Puerto Morelos 3 de noviembre.- Evitar caer en el alarmismo, seguir siempre a los canales oficiales de información y no dejarse llevar por los rumores que surgen de redes sociales, como es el caso del huracán “Eta”, del cual aún no se sabe si afectará territorio quintanarroense, es lo que se debe hacer en estos casos, dijo Guillermo Morales, director de Protección Civil de Puerto Morelos.

El funcionario dejó claro que debemos mantener la guardia, especialmente porque continuamos en una pandemia, y destacó el caso de Durango, que regresó al semáforo rojo epidemiológico.

Entrevistado para el noticiero Pulso AM, explicó que esta temporada de huracanes es una de las más activas en los últimos años en el Caribe, que es una de las zonas más cálidas del océano y propicia este tipo de fenómenos.

Al comentar la situación del huracán “Eta”, dijo que nos recuerda que la temporada de huracanes aún no termina y que ese sistema hidrometeorológico tiene un comportamiento muy particular, que casi alcanza la máxima categoría, pero el acercamiento a la costa de Nicaragua hizo que quede en cuatro. Sin embargo, también es muy peligroso.

El funcionario indicó que actualmente la Península de Yucatán está siendo afectada por el frente frío número 11, lo que obliga a “Eta” hacer una parábola y reingresar al Caribe, donde adquirirá fuerza y, de acuerdo con varios modelos, podría pasar por Cuba o enfilarse hacia el Norte, en paralelo a las costas de Quintana Roo.

“Todavía es muy aventurado decir qué ruta seguirá, eso se sabrá en unos días, lo que sí, el frente frío en su interacción con ese sistema dejará mucha lluvia, por lo que hay que estar preparados. En el municipio estamos con todas las tareas de anticipación y necesitamos que el apoyo de la gente para que los pozos de absorción y las alcantarillas no estén bloqueados”, manifestó.

“Un huracán no tiene palabra de honor, pero insisto en que está de nuestra parte no bajar la guardia y no poner en riesgo nuestra integridad física, ni la de nuestras familias”, indicó. Hay que estar atentos y hacer caso a los canales serios, no a comentarios y rumores que escuchen por ahí, como las redes sociales.