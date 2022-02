Puerto Morelos, 3 de Febrero 2022.- Las Bodas Colectivas en el municipio se realizarán, según la tradición, el 14 de febrero próximo, a fin de que las parejas que en su mayoría viven en concubinato formalicen su unión ante la ley, informó el Ayuntamiento de Puerto Morelos.

En un comunicado, el oficial y Director del Registro Civil de Puerto Morelos, Pedro Solís Rodríguez, precisó que formalizar una unión ante la ley da certeza jurídica a la familia, razón por la cual realizan las bodas colectivas, coordinadas por la dependencia que encabeza y el DIF Municipal.

“Quienes no han cumplido la mayoría de edad no pueden contraer matrimonio civil, pues la ley no lo permite, ni con autorización de los padres. Tampoco importa si ya viven juntos”, explicó Solís Rodríguez.

El funcionario dijo que la invitación permanece abierta a las parejas del mismo sexo, pero en todos los casos ambos contrayentes deberán de ser mexicanos.

Los interesados deberán entregar solicitud y carta protesta, documentos que otorga el Registro Civil, acta de nacimiento, Clave Único de Registro de Población (CURP) e identificación de los contrayentes.

Toda la documentación, dijo, debe presentarse en original y dos copias en las oficinas del Registro Civil, con fecha límite el 10 de febrero, de 9 a 15 horas.

La ceremonia será el lunes 14, a las 16:30 horas, en las instalaciones del DIF municipal, ubicadas en el Casco Antiguo, ceremonia en la que se deberán acatar estrictamente los protocolos y medidas de seguridad sanitaria. (Infoqroo)