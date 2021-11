PUERTO MORELOS, 4 de noviembre.— Un comando fuertemente armado atacó a narcomenudistas que operaban en la zona de bahía Petempich, donde funcionan hoteles gran turismo, dando muerte a dos de ellos.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía confirmó que se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas en una playa de Bahía Petempich, en el municipio de Puerto Morelos, ubicado a 40 kilómetros al sur de Cancún.

También desmintió versiones de que había sido secuestrado un turista, aunque dio a conocer que un visitante era atendido por médicos debido a que resultó herido, sin que su vida esté en riesgo.

All guests and employees told to duck, and we’re all taken to hiding places at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Active shooter? Terrorist or kidnapping threat? They’re not telling us anything. pic.twitter.com/Hf7SRzRJIZ

— Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021