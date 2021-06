Se plantearon dos escenarios de explosión, uno en la cocina del centro de hospedaje con la hipótesis de una víctima que recibió atención inmediata, y otro en la panadería del supermercado

Puerto Morelos, 21 de junio.- Puerto Morelos participó con éxito este lunes en el Primer Simulacro Nacional 2021, con el planteamiento de dos escenarios de explosión, uno en la cocina del hotel Desire y otro en la panadería de la tienda de autoservicio Chedraui, en los que participaron alrededor de 200 personas.

Al respecto, el coordinador de Protección Civil, Guillermo Morales López, destacó que en centro de hospedaje fueron evacuadas 70 personas, y hubo una hipótesis de víctima que quedó inconsciente luego de la explosión, y a la que se le dieron los primeros auxilios hasta reanimarla, para posteriormente ser trasladada en ambulancia a un hospital.

Por otro lado, mencionó que la tienda de autoservicios, localizada en la carretera federal, fueron evacuadas 126 personas, entre personal y clientes, quienes colaboraron en todo momento en este importante evento para reforzar la cultura de la prevención en Puerto Morelos.

El funcionario recordó que los simulacros son ensayos que permiten identificar qué hacer y cómo actuar en caso de alguna emergencia y probar la eficiencia de los planes para crear y fomentar hábitos de respuesta.

“Tuvimos hoy dos ensayos con mucho éxito, respetando las medidas de prevención ante la pandemia de Covid-19, que sigue vigente entre nosotros, como son el uso del cubrebocas y mantener la sana distancia. Fue un trabajo conjunto entre autoridades, iniciativa privada y la sociedad civil”, señaló Guillermo Morales.

En este contexto, abundó que el objetivo de este Primer Simulacro Nacional, en el que se recrearon diversos escenarios en todo el país, fue crear conciencia sobre los riesgos a los que está expuesta la ciudadanía en edificios públicos y en otros inmuebles.

“En Puerto Morelos reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la cultura de la prevención y la autoprotección, ante cualquier tipo de emergencia. Como autoridades municipales seguiremos impulsando acciones para hacer más eficiente la capacidad de reacción de los ciudadanos y de los equipos de protección civil, así como de las brigadas internas de las empresas”, remarcó.

Cabe mencionar que se tomaron en cuenta tres momentos para este simulacro, antes, durante y después. En el primero de ellos se preparó un plan para saber qué hacer, se simularon situaciones de emergencia, se alistó un botiquín de primeros auxilios y un directorio telefónico, se asignaron responsabilidades a cada participante, se identificaron las zonas de menor riesgo, salidas de emergencia y puntos de reunión.

Durante el simulacro se emitió una alarma, interrumpieron las actividades y atendieron el aviso de alarma, desconectaron los interruptores de gas, electricidad y agua, mantuvieron el orden: no correr, no empujar, no gritar, evaluaron las zonas de menor riesgo y puntos de reunión.

Y después del simulacro revisaron que todas las personas se encontraran en zonas de menor riesgo y evaluaron los resultados, para ajustar tiempos y movimientos.