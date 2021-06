Hasta el momento se han contabilizado 16 nidos de la especie Caretta-caretta (caguama) y 29 de Chelonia mydas (blanca) en la zona de Punta Brava

Puerto Morelos, 16 de junio.- El gobierno de Puerto Morelos refrendó hoy su compromiso de promover la protección y conservación de las tortugas marinas, ya que son especies en peligro de extinción, por lo que se mantendrán recorridos de vigilancia en las zonas de anidación y otras acciones informativas y de concientización dirigidas a la comunidad.

Al respecto, la bióloga Verónica Juárez, responsable del emblemático Programa de Protección a la Tortuga Marina en el municipio, señaló que hasta el momento se han contabilizado 16 nidos de la especie Caretta-caretta (caguama) y 29 de Chelonia mydas (blanca), solo en la zona de Punta Brava, que es la principal área de desove en la costa portomorelense, junto con Punta Caracol y Punta Petempich.

Destacó que a pesar de la pandemia de Covid-19 que se mantiene vigente no se ha descuidado la responsabilidad y el compromiso de cuidar a las tortugas marinas, que encuentran en los arenales del municipio lugares ideales para desovar.

En el marco del Día Mundial de la Tortuga Marina, la bióloga informó que además de los recorridos de vigilancia que se han reforzado desde que se detectó el primer nido el mes pasado, se colocarán letreros para que la gente esté informada de lo que no está permitido hacer, como pasear mascotas, encender fogatas, pasear en cuatrimotos y tirar basura.

“En caso de coincidir con algún ejemplar sobre la playa en la actual temporada de desove es necesario que la población no use linternas para alumbrar, no tome fotos con flash, mantenga una distancia de dos metros del quelonio y jamás intente montarlo”, comentó Verónica Juárez.

En este contexto explicó que las tortugas realizan su proceso de anidación durante la noche (entre las 8 p.m. y las 5 a.m.), razón por la que cuentan con una gran sensibilidad visual.

Por otro lado, la encarga del Programa de Protección a la Tortuga Marina dio a conocer que se instaló un stand informativo en la recepción de la Secretaría municipal de Desarrollo Urbano y Ecología, además de que una de las estrategias permanentes del gobierno municipal está realizar jornadas de limpieza de las playas de anidación, ya que esto permite conservar el hábitat de las tortugas marinas.

Asimismo, se han montado dos funciones de teatro guiñol dirigidas a niños, en la que se han implementado protocolos sanitarios y medidas de prevención para protegerlos de la pandemia.

Por último, mencionó que en coordinación con autoridades como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría municipal de Seguridad Pública, se realizan los recorridos de supervisión y vigilancia, con el objetivo de inhibir el saqueo de huevos, tortugas adultas y crías, así como denunciar los daños causados a las poblaciones de esta especie y su hábitat.