Puerto Morelos, 8 de julio.- El gobierno de Puerto Morelos implementa diversas acciones en materia de prevención, enfocadas a proteger a las familias de delitos cibernéticos y extorsión telefónica, informó la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Ma. Soledad Foyo Niembro.

Al respecto, la funcionaria comentó que como parte de la campaña “Mujeres apoyando a mujeres, evolucionando con igualdad”, se llevó a cabo una plática vía videoconferencia, a cargo de un especialista en el tema, en la que participaron habitantes del municipio, interesados en el tema de los delitos cibernéticos, que registran un rápido crecimiento con el avance de la tecnología.

Se estima que más de 431 millones de personas en el mundo han sido víctimas de la delincuencia cibernética.

“Es importante trabajar en equipo con las y los portomorelenses para no ser víctimas de la bandas delincuenciales que operan a nivel nacional e internacional. Hay que recordar que la prevención siempre será la principal herramienta para hacer frente a las adversidades”, mencionó.

Por tal motivo, Ma. Soledad Foyo dijo que se impartió una plática en la que se hizo hincapié que al utilizar redes sociales no se deben incluir datos personales o familiares, que el círculo de amigos esté conformado efectivamente por amigos, controlar quién puede ver la información, no subir fotografías con ubicación y jamás subir imágenes con poca ropa o de desnudos.

Por otro lado, comentó que desafortunadamente el delito de extorsión sigue creciendo cada día en México, ya que la delincuencia organizada utiliza las llamadas y mensajes telefónicos, debido al fácil acceso para buscar víctimas.

Durante la plática, que también forma parte de la campaña “Mujeres apoyando a mujeres, evolucionando con igualdad”, se dio a conocer que la mayoría de llamadas para extorsionar provienen de teléfonos celulares y que incluso en los centros penitenciarios del país hay casetas telefónicas que son utilizadas para cometer este delito.

“Para prevenir el delito de la extorsión es importante no dar información personal o de la familia a personas desconocidas, mantener comunicación constante con los seres queridos, si marcan diciendo que recibieron una llamada de su teléfono no den información y cuelguen. Asimismo, es importante no alarmarse, tratar de permanecer tranquilos, en caso de ser ganador de un concurso verificar su legalidad, si es posible grabar las llamadas, anotar lo que exigen, montos, sucursales etcétera, y de inmediato comunicarse al 911 y exponer el caso”, expuso la directora del IMM.