Cancún, Quintana Roo, a 13 de abril de 2021.- Laura Fernández Piña, candidata a diputada federal de la coalición “Juntos Hacemos Historia” por el Distrito 4, dijo que para mejorar la calidad de vida de las familias quintanarroenses es necesario abatir rezagos en servicios básicos e infraestructura.

Por tal motivo, la abanderada del Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo señaló que desde la Cámara de Diputados pugnará para que se destine mayor presupuesto a los municipios, a fin de garantizar que toda la población cuente con agua potable, drenaje, pavimentación, banquetas y guarniciones, así como alumbrado público.

“Además de asentamientos humanos no regularizados, existen colonias antiguas que carecen de algunos servicios básicos. Por ello, mi compromiso es ser la voz de las familias del Distrito 4 y de todo Quintana Roo en la máxima tribuna del país, y ser ese enlace ante las dependencias federales para atraer más obras de infraestructura a los municipios”, comentó.

Laura Fernández señaló que calidad de vida significa tener un buen empleo que provea el sustento familiar, pero también desarrollarse en un entorno sano, con infraestructura urbana de calidad y, por supuesto, con servicios básicos garantizados.

“Trabajaremos por un lado para que puedan regularizarse todos los asentamientos humanos y con ello puedan recibir recursos para obras de infraestructura, y por el otro en abatir rezagos en otras zonas de Cancún y Puerto Morelos”, comentó la candidata.

En su visita a la Región 103 para escuchar y hacer suyas las propuestas de las familias cancunenses, Laura Fernández destacó que para continuar con la consolidación de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, hay que salir a votar el próximo 6 de junio por los candidatos de la coalición “Juntos Hacemos Historia”.

“Escuchar el respaldo de la gente me compromete doblemente para que sean atendidas sus demandas, porque como ya lo he dicho, no podemos ser ajenos a sus necesidades”, concluyó.