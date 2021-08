Puerto Morelos, 23 de agosto de 2021.- Laura Fernández Piña se registró como diputada federal del Partido Verde en la LXV Legislatura, que iniciará actividades de manera oficial el próximo 1 de septiembre, día en el que se llevará a cabo la toma de protesta, y participó en la Reunión Plenaria de este instituto político, en la que refrendó sus compromisos en favor del turismo, de la inversión extranjera y el combate al turismo sexual infantil, entre otros.

En el encuentro, en la que los legisladores federales electos analizaron y definieron la agenda legislativa del Partido Verde, mencionó que el turismo debe ser considerado como prioridad nacional desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Necesitamos hacer una reforma constitucional al Artículo 28 para que el turismo sea considerado una actividad esencial. El turismo representa el 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional, por eso es muy importante que salvaguardemos y blindemos a esta industria”, explicó.

Asimismo, Laura Fernández indicó que se debe impulsar la promoción y reactivación del sector turístico, con la presencia internacional de la marca México, a través del Consejo de Diplomacia Turística que se creó en la actual administración federal, pero que aún falta darle un marco jurídico, ya que teóricamente depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“No tenemos una política establecida ni un marco jurídico (que la respalde), es importante establecer ese marco jurídico y brindarle viabilidad de presupuesto, para darle certeza a Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Turismo federal”, expuso.

Por otro lado, la diputada federal electa por el Distrito 4 de Quintana Roo habló sobre la necesidad de impulsar las inversiones en bienes raíces, ya que hoy en día los extranjeros no pueden ser dueños de ninguna propiedad inmobiliaria, si no recurren a fideicomisos.

“Este esquema ya se superó hace muchísimos años en los países de primer mundo. Es importante tratar este asunto para quitar este candado, ya que le daríamos certeza a la inversión extranjera, porque esto nos haría más competitivos a nivel internacional”, refirió.

Durante su intervención, Laura Fernández expuso la necesidad de deducir impuestos a viajes familiares, ya que esto incentivará la promoción del turismo nacional. Asimismo, mencionó que es importante facilitar la internación al país de mexicanos y extranjeros vía los quioscos digitales, que ya existen pero que no funcionan porque no tienen un marco jurídico y no cuentan con presupuesto para operar.

“Es importante otorgar tasa cero al turismo de reuniones y convenciones, para atraer visitantes de alto poder adquisitivo, ya que eso generará mayor derrama en nuestros destinos”, abundó la presidenta municipal de Puerto Morelos.

La diputada federal electa del Partido Verde añadió que sumará a la agenda legislativa que se otorgue deducibilidad de impuestos del 100 por ciento a las prestaciones labores, en beneficio de las familias mexicanas, y que se regulen las plataformas digitales de hospedaje, para que paguen impuestos como lo hacen los hoteleros.

Por otro lado, dijo que pugnará para que el tema del arribo masivo de sargazo a las costas de Quintana Roo sea considerado como desastre natural, para que se le pueda otorgar presupuesto federal en apoyo a los municipios y destinos afectados. “Debemos elaborar una política pública de recuperación de playas, derivado de fenómenos climatológicos”, apuntó.

En su exposición, Laura Fernández dijo que es una mujer municipalista, por lo que trabajará en el fortalecimiento de los presupuestos para los gobiernos locales de México, que han visto una reducción en las aportaciones federales a causa de la pandemia.

Por último, refirió que el turismo sexual infantil es una realidad en los destinos turísticos en México, por lo que es necesario tener esa sensibilidad para crear estrategias encaminadas a la prevención, la sanción y la atención de las víctimas.