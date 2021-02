Puerto Morelos, 25 de febrero.- Horas después de la aparición de una manta con un mensaje en el que se le responsabiliza de la muerte, de Nacho Sánchez Cordero, quien fuera secretario municipal de Desarrollo Social, Manuel González Tamanaja se deslindó de los hechos y exigió justicia para quien llamó su “amigo”.

Al igual que Sánchez Cordero, González Tamanja aspiraba a ser el candidato a presidente municipal de Puerto Morelos por Morena.

En una manta que apareció en Puerto Morelos, se le acusa de pagar por el asesinato de su contendiente y lo amenazan de muerte.

En un mensaje que dio a conocer anoche, el dirigente del Partido Verde se pone a las órdenes de la familia de Sánchez Cordero para la aclaración “de este cobarde asesinato”.

“A quienes pretenden difamarme les digo que antes de intentar enlodar mi nombre con ataques ridículos y cobardes señalamientos en mantas, que si tienen pruebas o al menos sospechas de algo, recurran a las instancias correspondientes. Si no es así, no intenten desviar la atención, trabajemos juntos en el total esclarecimiento de este hecho injustificable”, señaló.

“A mi familia y amigos les agradezco su sincera preocupación ante los infundados ataques a mi persona y les digo que estén tranquilos: ustedes que me conocen bien, saben que soy totalmente ajeno a este acto tan cobarde y no me prestaré al sucio juego de atacar y defender por medio de mantas, para eso existen las leyes”, subrayó.