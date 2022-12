ISLA MUJERES, 12 de diciembre.- Durante las dos administraciones consecutivas que encabezó el actual diputado federal del partido Verde Juan Carrillo Soberanis había una segunda recaudación que no ingresaba a las arcas municipales, según se desprende de declaraciones de la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde.

La ahora ex panista, dijo que sin necesidad de aumentar impuestos, como en ocurrió en el estado y algunos municipios, para el próximo año se estima un aumento del 54% en los ingresos municipales, que pasarán de 437 a $632 millones de pesos, es decir, $237 millones más.

“Descubrimos conceptos que antes no entraban a la caja. Esto significa que estamos combatiendo la corrupción”, subrayó.

“Aquí lo interesante es que no aumentan los cobros, significa que se acabaron los moches, y que todo lo que el ciudadano aporta entra a la caja, para que haya un uso eficiente y transparente”, señaló.

“Durante tres años la ley de ingresos se mantuvo igual, lo cual era anormal, pues había un incremento exponencial en el desarrollo de cuartos hoteleros en la isla”, agregó.

Por su parte, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO) Manuel Palacios Herrera, informó que Carrillo Soberanis y Laura Beristain Navarrete, de Solidaridad, presentan cuantiosos faltantes en sus cuentas públicas, por lo que podrían ser sujetos a procesos judiciales.

Agregó que los faltantes ascienden a $309 millones de pesos, y por tanto tienen que entrar al proceso resarcitorio.

“Una vez que hayamos terminado los procedimientos ante la autoridad le compete a fiscalía anticorrupción el procedimiento. La ley señala que si se llega a presentar y hay reintegro, ese puede ser aceptado del pago y si llega al acuerdo respectivo el involucrado pudiera no llegar a la cárcel si no hay reparo ahí si podría a la cárcel”, dijo.