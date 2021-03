Chetumal, 23 de marzo.— Por incumplir la normatividad legal y estatutos, las autoridades laborales del Estado, declararon nula la elección organizada por Julieta Mejía Pérez e impugnada por Carlos Canto Mingüer y se negó la toma de nota solicitada.

La asamblea de elección para la renovación de la directiva del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (Sutage) se realizó durante febrero pasado. En la elección Julieta Mejía Pérez fue la ganadora en sustitución de Roberto Poot Vázquez.

Sin embargo, este día el Tribunal Laboral de Quintana Roo rechazó la elección apócrifa del Sutage por incumplir la normatividad legal y los estatutos marcados para llevar a cabo la elección.

En la resolución también se niega la toma de nota y se declara la falta de materia en el recurso de impugnación promovido por el doctor Carlos Canto Mingüer ante la falta de cumplimiento de los estatutos del Sutage, en la convocatoria, organización y realización del proceso electivo.

En la elección, que no contó con el aval de la Mesa directiva en funciones, encabezada por Roberto Poot Vázquez, no se cumplieron los requisitos estatutarios de tiempo y forma, al otorgar escasas horas para inscribir las planillas y sin plazos para realizar campaña, además de no garantizar las condiciones sanitarias para evitar contagios, entre otras anomalías.

