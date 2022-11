CANCÚN, 5 de noviembre.— Luis Alegre Salazar, quien falleció hoy en su casa de Residencial Campestre, en esta ciudad, era heredero del emporio radiofónico e inmobiliario que construyó su padre Gastón Alegre López, quien en 1999 fue candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo.

A Luis Alegre le sobreviven sus dos hijos –una niña y un niño– que procreó en su segundo matrimonio, el cual terminó abruptamente hace dos años en medio de un escándalo por violencia doméstica; su padre Gastón Alegre López, su madre María Luisa Salazar y sus tres hermanos.

Con 58 años de edad, Luis es el segundo de cuatro hermanos: Gastón, el mayor, también está dedicado a las tareas del negocio radiofónico; Victoria es directora del despacho jurídico que fundó su padre en la Ciudad de México y Daniel se ha dedicado a trabajar en empresas transnacionales, como Google.

Hasta antes de vincularse con la política, en 2018, cuando sorpresivamente apareció en la lista de candidatos a diputados plurinominales de Morena, Luis Alegre se había desarrollado casi exclusivamente en la iniciativa privada, con algunos períodos en el servicio público.

Una vez electo diputado, fue designado presidente de la Comisión de Turismo y desde esa posición operó la iniciativa presidencial para desaparecer al Consejo Nacional de Promoción Turística.

La cercanía de su padre con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la que llegó a ser diputado federal, fue considerada como punto fuerte en sus aspiraciones a la gubernatura de Quintana Roo.

Sin embargo, una denuncia por presunta violencia intrafamiliar que trascendió a los medios, no solo le restó posibilidades, sino también le llevó a perder la custodia de su hijo e hija.

Contrató a defensora de derechos humanos

Quienes lo conocieron afirman que no era una persona violenta y que, a partir de entonces, se enfrascó en una dura batalla legal para recuperar a sus hijos, para lo cual contrató los servicios de la abogada Araceli Andrade, reconocida defensora de los derechos humanos y mujeres víctimas de violencia.

Aunque al concluir su período como diputado, el año pasado, fue nombrado enlace presidencial con empresarios del proyecto del tren Maya, prácticamente desapareció de la actividad pública luego del escándalo familiar.

Sin embargo, conducía el programa de denuncia ciudadana que se transmite en la cadena radiofónica del cual era director general, Grupo Turquesa, y que durante muchos años tuvo como titular a la actual gobernadora Mara Lezama Espinoza.

“Si personas ajenas a mi familia le sacaron provecho al programa y a la estación de radio, no veo porqué el dueño no pueda hacerlo”, dijo alguna vez en una plática privada.

Antes de casarse con la madre de sus dos hijos, con la que mantenía el conflicto legal, Luis Alegre mantuvo en los años 90 un matrimonio de cinco años con la cantante Ivonne, quien se hizo famosa en el segmento infantil haciendo dueto con su gemela Ivette.

Luis Alegre nació en la Ciudad de México el 4 de febrero de 1964, se graduó de ingeniero industrial en la Universidad de Toronto y contaba con diversos diplomados en áreas como transacciones de futuros, licencia de las Securities and Exchange Commission, diplomados en E-Goverment, así como en Alta Dirección de Entidades Públicas.

Su carrera laboral la inició como subdirector general de Grupo Turquesa, la empresa que ya dirigía formalmente desde principios de año.

Se desarrolló como supervisor en Imperial Oil LTD, una empresa petrolera canadiense con sede en Calgary, controlada por la estadounidense Exxon Mobile.

Fue asistente de Marketing en Star Technology and Science de 1987 a 1992 y luego saltó como vicepresidente de Desarrollo de Nuevos Negocios de la empresa LATAM en Houston.

Posteriormente, fue subdirector de Comunicaciones Móviles en Telecomm de México, en 1995, al año siguiente ocupó la dirección general de Políticas de Telecomunicaciones de la SCT.

Durante los años de 1997 a 2005 fue vicepresidente de Desarrollo de Nuevos Negocios en el Corporativo ICO Global Communications LTD; de 2005 a 2012 se desempeñó como vicepresidente de Alliance Bernstein y de 2012 a 2013 fue director ejecutivo de Inversiones Internacionales en la misma empresa.

También tuvo un puesto de dirección en Deutsche Bank.

En otras tareas, fue presidente de la Asociación de Alumnos de Ingeniería.