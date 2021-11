La alta tasa de vacunación en Quintana Roo, el permanente uso de medidas preventivas, permite avanzar a una segunda etapa de “color verde responsable” en su semáforo epidemiológico estatal, que entrará en vigor en la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre, informó esta noche el gobernador, Carlos Joaquín González.

“Alcanzamos el 97% de cobertura en la aplicación de primeras dosis, lo que coloca a nuestro Estado, en el segundo lugar del ranking nacional de vacunación contra Covid-19. No obstante, el estar vacunado no te garantiza no contagiarte, sólo reduce el impacto grave del virus”, precisó.