Los Servicios Estatales de Salud (SESA) cuentan con 4 módulos vasectomizadores, distribuidos estratégicamente en la entidad, para que los hombres, satisfechos con el número de hijos que ya tiene, puedan acceder fácilmente a la vasectomía sin bisturí, informó su titular Alejandra Aguirre Crespo.

La funcionaria indicó que la vasectomía sin bisturí es un método de anticoncepción efectivo para hombres que no desean tener hijos (as) o que planean no tener más, y al cual pueden acceder, sin ningún costo, sean o no derechohabientes de alguna institución de salud

Asimismo, explicó que en la SESA este método es completamente gratuito y se cuentan con 2 módulos vasectomizadores que realizan jornadas periódicas de vasectomías ubicados en el Hospital de Isla Mujeres y centro de salud urbano número 2 de Felipe Carrillo Puerto.

Adicionalmente, dijo, se cuenta también con 2 módulos permanentes para la realización de vasectomías en el Hospital General de Cancún y en el centro de salud de Calderitas (en el municipio de Othón P. Blanco).

Hizo notar que la vasectomía se puede efectuar en cualquier momento, siempre y cuando el varón tenga el número de hijos planeado, haya recibido consejería, en donde se enfatice que este método anticonceptivo es de carácter permanente o definitivo, y lo solicite de manera voluntaria a su médico.

De igual manera, refirió que este procedimiento es altamente efectivo, siendo su efectividad mayor al 99 por ciento, no interviene con la actividad sexual y no hay riesgos inmediatos o a largo plazo para la salud.

También señaló que es un procedimiento sencillo que no requiere hospitalización, la recuperación es rápida, permitiendo regresar rápidamente a sus actividades habituales y es el método ideal en el hombre, cuando su pareja presenta problemas crónicos.

De acuerdo con información que proporcionó, para mayor información o agendar una cita médica pueden llamar, en horario de oficina de lunes a viernes, a los teléfonos 983 154 1222, 983 838 3248 y 983 104 3731 del centro de salud de Calderitas; al 998 346 6289 del Hospital General de Cancún; al 983 700 2648 del centro de salud número 2 de Felipe Carrillo Puerto y al 998 180 5652 del Hospital Integral de Isla Mujeres.