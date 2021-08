Chetumal, 6 Agosto.- El impulso parlamentario que el Congreso del Estado brinda, a través de acciones puntuales que buscan el robustecimiento del Estado de Derecho, suma a Quintana Roo a la cruzada de la recuperación de la paz de las familias mexicanas y reconstrucción del tejido social, que el Presidente de México encabeza, dijo Gustavo Miranda García.

En un comunicado, el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura, hizo también un llamado al Senado de la República para trabajar en una agenda legislativa conjunta que permita la recuperación de la paz de las familias mexicanas y quintanarroenses, acorde a la cruzada nacional que, dijo, encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Miranda García agregó que, derivado de la crisis de inseguridad que ha golpeado con mayor fuerza a Quintana Roo, se ha hecho una afrenta institucional en contra de los delitos que más vulneran la integridad y el patrimonio de los quintanarroenses, tal es el caso del delito de extorsión, mejor conocido como “cobro de derecho de piso”, una de las conductas antijurídicas que atentan contra la tranquilidad, la seguridad y el patrimonio de las familias quintanarroenses.

De acuerdo con cifras y estadísticas del Semáforo Delictivo Nacional, de 2019 a 2020 existió un incremento del 26 por ciento de la comisión del delito de extorsión. “Apelamos a la suma de voluntades para que, desde el Senado de la República, se le brinde el acompañamiento a este impulso que desde Quintana Roo venimos pugnando, en el marco de la construcción de una agenda en común que nos lleve a recuperar la paz y la tranquilidad que nos ha sido arrebatada.

“Los tres órdenes de gobierno nos encontramos comprometidos en garantizar la salvaguarda de la seguridad pública como pilar de la construcción del México y Quintana Roo que merecemos”, aseguró el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Reveló que el panorama es aún más desolador para este 2021, puesto que Quintana Roo actualmente es el duodécimo estado con más casos reportados de extorsión en toda la República Mexicana y su incidencia delictiva como la octava más alta, cifras que no son un reflejo fehaciente de la realidad vivida a diario por los quintanarroenses ya que muchos, por temor a represalias o por su desconfianza en las instituciones por el pensamiento generalizado de que no pasará nada y el caso quedará impune; no acuden a realizar su denuncia.

El comunicado señaló que entre las acciones impulsadas por la XVI Legislatura se encuentran: aumentar hasta en un tercio las penas establecidas por las diferentes causales del delito de extorsión; añadir dos supuestos jurídicos como causales de extorsión: quienes se ostenten como miembros del crimen organizado al cometer el ilícito, mismos para los que buscarán se aplique la pena máxima y quienes trabajen en instituciones que manejen datos personales y se valgan de su puesto para cometer extorsión; y aumentar la pena a quienes utilicen medios electrónicos para cometer el ilícito. (Infoqroo)