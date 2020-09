Cancún, 3 de septiembre.— El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Quintana Roo (COEPROC), Adrián Martínez Ortega, anunció que se levantaron las alertas por el paso del huracán “Nana”, cuyas afectaciones en la entidad fueron mínimas.

“Se esperaban precipitaciones por las bandas nubosas que pudieran afectar con mayor fuerza al sur del estado, pero fue mínima la lluvia que se registró, no tuvimos reportes de las direcciones municipales de Protección Civil, con las que se mantuvo contacto en todo momento por si se presentaba algún incidente”, señaló.

Debido a la cercanía del fenómeno hidrometeorológico, se emitieron dos alertas, la azul y verde, pero ya se notificó que se levantaban, poco antes del mediodía.

Ante los señalamientos en las redes sociales, de porqué no sesionó el Comité de Fenómenos Hidrometeorológicos por el paso de la tormenta que después evolucionó a huracán, indicó que los protocolos marcan sesionar en alerta amarilla, por lo que no fue necesario ya que el sistema tropical no afectaría directamente al Estado.(Infoqroo)