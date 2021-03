Cancún, 30 de marzo.- Pese a los discursos triunfalistas de las autoridades, los tres feminicidios registrados el fin de semana, confirman que Quintana Roo se encuentran en situación de emergencia en el tema de la violencia de género, dijo Analia Veccar, del colectivo Defensoras Digitales Quintanarroenses.

“Estamos exigiendo que esto no vuelva a suceder, pero va a seguir sucediendo si los policías no están preparados con perspectiva de género para atender a la ciudadanía y para cuidarnos, salimos a la calle con miedo”, expresó.

“Estamos alzando la voz porque no puede ser que seamos un Estado en emergencia por feminicidios desde 2017, en 2020, según la Fiscalía, hubo 15 feminicidios y este año ya llevamos 4, pero hubo muchos más porque con frecuencia se clasifican como homicidios”, expreso.

Apuntó que no tienen un número concreto de feminicidios, pero que una vez que tengan la lista quieren que el gobernador Carlos Joaquín lea los nombres de las víctimas en voz alta, porque en su opinión ha dado una respuesta muy tibia en torno a los feminicidios.

Diez colectivos feministas en Cancún, 27 en todo el Estado, más los que no están en la Red Feministas Quintanarroense, como los cinco de Red Violeta, se manifestaron anoche por el homicidio de una salvadoreña a manos de una mujer policía de Tulum, quien haciendo uso indebido de la fuerza, terminó lesionándola y causándole la muerte.

“Victoria Esperanza Salazar no era indocumentada, no era delincuente, no estaba drogada ni alcoholizada, sufría una crisis de ansiedad y nadie la ayudó, nadie intervino cuando la policía la sometió y asfixió”

En entrevista, Analia Veccar, señaló que se he dado seguimiento al pliego petitorio de la Red Feminista Quintanarroense y realizado mesas de trabajo con instituciones.

“Seguimos sin tener respuestas, el Gobernador tiene un discurso tibio, lo de Holbox (haciendo alusión a otro caso muy diferente al de Victoria) no fue un homicidio, hay que llamar a las cosas por su nombre, hay que ser más enérgico, las cosas son diferentes cuando te matan por género o cuando te están asaltando. Lo de Holbox lo quisieron hacer ver como del crimen organizado y luego descubrieron que no, que la mató su pareja sentimental”, precisó.

Según la entrevistada, las feministas también han manifestado su enojo porque Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, ya está nuevamente en activo luego de que fue separado de su cargo temporalmente, después de la represión violenta de noviembre del año pasado en Cancún, cuando la petición fue que fuera destituido.

