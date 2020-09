Cozumel, 3 Septiembre.- El Planetario “Cha’an Ka’an” de Cozumel reabrió nuevamente sus puertas a partir de este día, para que los cozumeleños y visitantes nacionales e internacionales gocen de su cartelera enfocada en la divulgación de la ciencia, la tecnología y la cultura, tras casi seis meses de presencia constante a través de las redes sociales con el proyecto “Del Planetario a tu Casa”.

“Comenzaremos a tener actividades presenciales, de forma gradual y segura, siguiendo los protocolos que implementados en la pandemia.

Nuestras actividades serán a un tercio de la capacidad regular, guardando distancia entre los participantes”, informó el director del recinto, Vicente Hernández.

Debido a ello, el astrofísico, también señaló que las clásicas veladas astronómicas, que ya son un obligado para los habitantes y visitantes de Cozumel, adoptarán una nueva modalidad y serán ofrecidas en su totalidad al aire libre.

“Tenemos el cielo nocturno más oscuro en un planetario en México y lo queremos seguir compartiendo con toda la comunidad en Cozumel y sus visitantes”, expresó.

Para agilizar el proceso de asistencia a los eventos, habrá una nueva modalidad de pago, que podrá realizarse vía remota. Todas las actividades tendrán un cupo limitado que no podrá rebasarse, bajo circunstancia alguna.

Agregó que el planetario cozumeleño, llegó a sus primeros cinco años de vida hace apenas dos semanas, rodeado de todas las circunstancias originadas por la pandemia por el COVID-19.

También dijo que el equipo del planetario decidió no bajar la guardia en esta temporada y seguir sumando esfuerzos para divulgar la ciencia, esta vez sin fronteras. Una acción realizada en equipo, junto a la Red de Planetarios de Quintana Roo.

