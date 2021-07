Cancún, 8 Julio.- Los padres mexicanos con hijos nacidos en Estados Unidos, sin el acta mexicana de nacimiento, pueden acudir a cualquier oficialía del registro civil en Quintana Roo para realizar el trámite de manera gratuita, como parte de la Campaña Soy México, reanudada en 2021, tras su posposición en 2019 y 2020, informó Heidi Patricia Torres Castillo.

La Directora del Registro Civil en Quintana Roo, añadió que no realizan esta campaña todos los años, por lo que invita a los padres a iniciar el trámite y aprovechar la convocatoria, que estará vigente durante seis meses.

Dijo que en el estado hay cuatro menores de edad que vienen de Florida, Indianápolis, Arizona y Virginia, nacidos en Estados Unidos, y que viven en Playa del Carmen y Chetumal. El año pasado había tan solo dos.

Agregó que, si bien la cifra es baja, es importante realizar el trámite para la validez de estudios y servicios de salud, pues si bien los niños y adolescentes pueden estudiar, no tendrán una constancia hasta contar con un acta de nacimiento mexicana, pues la estadounidense carece de validez oficial aquí.

El beneficio es para niños, niñas y adolescentes nacidos en Estados Unidos y que tengan padres mexicanos (padre o madre, o ambos). La postilla (sello del acta) es gratuita y los menores podrán conservar la nacionalidad estadounidense, esto es, tendrán dos nacionalidades: La estadounidense por haber nacido en Estados Unidos, y la mexicana por tener padres mexicanos.

El trámite, dijo la funcionaria, es gratuito y rápido, tarda de tres a cinco días para su validación y la inscripción de nacimiento es inmediata.

El convenio no abarca todo Estados Unidos, incluye hasta el momento a Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California Colorado, Delawere, Distrito de Columbia, Hawai, Iowa, Illinois, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Carolina del Norte, Dakota, New Jersey, New Mexico, Nevada, Oregon, Ohio, Carolina del Sur, Tennesse, Utah, Virginia, Belmont, Washington, Wisconsin, West Virginia y New York.

El registro de nacimiento de niños y adolescentes mexicoestadounidenses es un programa federal del Registro Nacional de población en conjunto con Gobernación federal y va dirigido a todos los estados de este país.

Esta campaña, dijo Heidi Patricia Torres Castillo, no fue hecha en 2019, por falta de recursos, ni en 2020, por la pandemia, por lo cual vale la pena aprovecharla mientras esté vigente.

Solo hay que acercarse a la oficialía de Registro Civil más cercana, todo el trámite se realiza vía correo electrónico, en registrocivil@gmail.com, y en el teléfono 983-832-8521 para solicitar más informes. (Infoqroo)