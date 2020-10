Cancún, 30 de octubre.— El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex ) en Cancún, Sergio León Cervantes, pidió a las autoridades municipales recalcar a los benitojuarenses que no relajen las medidas impuestas para evitar la propagación o rebrote del coronavirus, pues un escenario así podría ser, incluso, mucho más devastador que un huracán, ya que el municipio o la entidad podría retroceder al semáforo naranja o rojo dentro del sistema de medición epidemiológico.

Manifestó que en tanto las afectaciones que se registran con un fenómeno climatológico son parciales, la situación llegaría a ser mucho peor si se presenta un rebrote de covid-19.

“Aquí lo más importante y lo que sí nos puede afectar es que no estemos llevando el mensaje a la ciudadanía de la sana distancia, del uso del cubre bocas, de no lavarse las manos, es muy importante de no hacer reuniones, porque puede ser un huracán devastador y que nos pase lo que les está pasando a otros estados del país, ya no a otros países, en el que tuviéramos que regresar nuestro Cancún, nuestro Quintana Roo, a un semáforo naranja o peor aún a un rojo”, advirtió.