Chetumal, 31 de agosto.— Integrantes de la agrupación Protagonistas del Cambio Verdadero A.C, acudieron a la plaza del Mercado Manuel Ignacio Altamirano en esta capital (Mercado Viejo), para recabar firmas de los ciudadanos que servirán para la consulta popular para solicitar el enjuiciamiento de ex presidentes de la República.

El representante de la agrupación, Israel Escobedo Díaz, detalló que luego de la instalación del módulo, los ciudadanos se han acercado a plasmar su apoyo, pues consideran que es momento de acabar con la corrupción y enjuiciar a los presidentes de la México que sólo vinieron a afectar al país.

La justicia no es igualitaria, pues se han dado casos de ciudadanos que roban una leche para sus hijos y les dan muchos años de cárcel, mientras que a los ex presidentes que dañaron las arcas federales no se les pueden tocar, destacó.

“Ellos, cuando vienen, nos manifiestan el enojo que tienen que para con esos presidentes que han robado al país y afectado a la Nación”, dijo.

La mesa de firmas estará instalada de lunes a sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Escobedo Díaz dijo que las firmas recabadas serán enviadas a más tardar el 15 de septiembre, en primera instancia al Congreso del Estado, después al Instituto Nacional Electoral y a la Suprema Corte de Justicia para su validación, pues forma parte de una consulta ciudadana.

La meta es un millón 800 mil firmas en el país y se espera que cada día en Chetumal sean recolectadas por lo menos 200. (Infoqroo)