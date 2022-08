CANCÚN, 24 de agosto.— Integrantes del colectivo feminista Marea Verde México rechazó la versión de Ley Vicaria que aprobó la XVI Legislatura, por considerar que respeta la esencia de proteger a la mujer.

Con la ley vicaria se busca erradicar la violencia o daño provocada a la mujer a través de sus hijas o hijos.

En la iniciativa original se establecía como a la mujer como única probable víctima de violencia vicaria, pero en la versión que se aprobó los legisladores decidieron considerar también al hombre como probable víctima por parte de su pareja o ex pareja.

Es decir, decidieron considerar este tipo de violencia como una figura independiente del género, aunque se estableció una agravante para los casos en que la violencia vicaria sea cometida por hombres en perjuicio de mujeres.

Sin embargo, Marea Verde México rechazó la aprobación de la “Ley Vicaria” en sus términos, pues asegura que no se respetó la esencia de proteger a la mujer.

A través de un comunicado señalaron que durante todo este tiempo los partidos políticos solo usaron el trabajo de los colectivos feministas y de las madres, para después usarlo en su contra.

“Aquellos que aprobaron la ley ignoraron la esencia de la misma”, señala.

Las observaciones que realiza Marea Verde a la ley aprobado son las siguientes:

1- Rechazamos la forma en la que se emitió la reforma signifique un avance a favor de los derechos a la mujer, niños y niñas. 2- Señalamos que la violencia solo puede ser ejercida en contra de ellas y no de forma contraria. 3- Recordamos que la violencia vicaria es perpetrada por hombres en contra de niñas y niños con la intención de perjudicar a las madres. 4- La reforma debió representar un delito por razón de género y encaminar a crear condiciones que eliminen el contexto de poder y desequilibrio que existen en las mujeres y los hombres. 5 – Los hombres no pueden vivir violencia de género, ya que es una violencia que viene desde el sistema patriarcal donde las mujeres estamos siempre en desventaja estructural contra ellos. 6- Nos deslindamos de cualquier acción de las colectivas feministas que estén celebrando o festejando esta reforma como un avance a favor de las mujeres”.

“Respetamos y abrazamos a todas las colectivas y madres en estos momentos. Sabemos lo que está noticia representa para todas las que hemos vivió en carne propia dicha violencia”, concluye el comunicado.