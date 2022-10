CHETUMAL, 30 de octubre.— Ejidatarios de Juan Sarabia rechazaron los $143.5 pesos por metro cuadrado que ofrece pagar el gobierno federal, para que pase por sus tierras el tren Maya.

En cambio, durante una asamblea se aprobó por amplia mayoría pedir por lo menos $250 pesos por metro cuadrado, es decir, 75% más de lo que ofrece el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Queremos un precio justo por nuestras tierras, como se ha pagado en otros ejidos”, dijo el presidente del comisariado ejidal Marco Jiménez Potencian ante Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), quien estuvo en la reunión.

Juan Sarabia es uno de los cinco ejidos del sur de Quintana Roo, en la zona limítrofe con Campeche, por donde debe pasar el tren en el tramo Chetumal-Escárcega.

Incluso, el 25 de septiembre pasado bloquearon la carretera federal y el presidente López Obrador declaró que los ejidatarios están siendo manipulados por “falsos líderes”.

Incluso, advirtió que si no se llega a un acuerdo, está dispuesto a cancelar el tramo a Chetumal del que es uno de sus proyectos emblemáticos.

Fajardo Ortiz dijo a los ejidatarios que el pago autorizado es de $143.50 pesos por metro cuadrado, pero la comunidad ejidal se lo rechazó.

“Sí al tren Maya, pero con pago Justo”, dijeron los ejidatarios.

“Estamos con nuestro presidente, estamos con su proyecto del tren Maya, pero no estamos de acuerdo es con el trato de segunda que nos quieren dar los funcionarios que están negociando el pago de nuestras tierras”, subrayó Jiménez Potencian.

Ante la negativa ejidal, el subsecretario Daniel Fajardo Ortiz advirtió a los ejidatarios que el Presidente “ya ordenó suspender el proyecto si no aceptan el acuerdo propuesto”.

En respuesta, los ejidatarios le dijeron que al Presidente no le han informado la verdad sobre sus pretensiones.

“Nosotros apoyamos al tren y al Presidente, pero con un pago Justo”, insistieron.