CANCÚN, 1 de diciembre.— El aumento a los impuestos a la nómina y al hospedaje, que según dijo la gobernador Mara Lezama servirán para financiar acciones sociales, de seguridad y saneamiento financiero, no fue bien recibido por los empresarios.

De acuerdo con una publicación del periódico Novedades de Quintana Roo, Sergio León Cervantes, presidente de Empresarios por Quintana Roo, esos aumentos no fueron consensados por el gobierno del estado con los empresarios, no al menos con el grupo que representa el ex presidente de la Coparmex en Cancún.

“Habrá una afectación, ya que si bien las empresas reportan una recuperación luego de la pandemia, una mayor carga tributaria al empresariado siempre será negativo”, subrayó.

“Recordemos además de que más del 70% de los negocios, son micro y pequeñas empresas, mismas que les costará más trabajo el cumplir con el pago de impuestos y que esto también afecta en el empleo”, agregó.

Abelardo Vara Rivera, ex presidente de la Asociación de Hoteles, ve estas alzas con gran preocupación, ya que afectarán al turismo y al empleo, y coincidió en que la productividad se pone en riesgo para las empresas.

“Ya algunos empresarios habíamos rechazado el incremento del Derecho de Saneamiento, por considerar que es un alza significativa. El incrementar los impuestos no quiere decir que nos irá mejor a la ciudadanía, pues hay terribles manejos del dinero público, de los gobernantes en todos los niveles y que ahora tiene en un desastre a Quintana Roo”, explicó.

Dijo que estos incrementos traerán para la empresa una menor productividad, al tener mayores gastos administrativos, y que afectarán en la llegada de turismo ya que esto también lleva a un alza en las tarifas.

Por su parte, Jesús Almaguer Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, reiteró que el gobierno debe buscar cómo ampliar el padrón de contribuyentes y no solo cargarle la mano a la hotelería y a los turistas, “ya que no podemos seguir encareciendo la actividad turística”.

Eduardo Galavíz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, señaló que estos incrementos se veían venir y estarán realizando un análisis del presupuesto para identificar si subir los impuestos no crearán recursos que solo vayan al gasto corriente del gobierno.

“El impuesto nuevo hacia las Bebidas Alcohólicas no es algo nuevo y desde el sexenio anterior ya se estaba buscando. Y vemos que tendrá un incrementó respecto al año pasado, por las participaciones federales y el alza de los impuestos; sin embargo, tenemos que ser vigilantes de la aplicación”, explicó.

Comentó que tampoco entienden que no exista una reducción en los presupuestos de los órganos autónomos cuando se ingresó una iniciativa, y estarán revisando para qué se presentó. Dijo que esto podrá llevar a más informalidad y empresas que trabajen o brinden servicios, sin pagar impuestos.