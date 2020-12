Acerca del Paquete Fiscal 2021, recordó que incluye alzas al hospedaje, al ingreso de turismo extranjero, sobre las nóminas, uso y aprovechamiento de bienes y dominio público y para ingresar a áreas naturales protegidas.

Los empresarios estamos en un estado de carga por inversiones, hemos salido con nuestras reservas a sostener a nuestros colaboradores, al grado de tener que endeudarnos para apoyar, pero a nivel federal no hemos tenido ningún incentivo y a nivel estatal hemos tenido diferimientos de pagos”, indicó en entrevista con el Noticiero Capital.

Acerca de la eliminación de las outsourcing, dijo que tienen una razón de ser y que no deben eliminarse como propone el presidente López Obrador.

“El tema es que sea malversado, pero si tienes una operación determinada, como la construcción, que no es una empresa de seguridad, ahora me tengo que volver una empresa más completa; hay rubros especiales que para eso fueron creados, para la contratación de servicios, las medidas no tienen que ser absolutistas, tienen que ver para qué sirven y que no desvirtúen los objetivos”.