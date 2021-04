Cancún, 22 de abril.— Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, dijo que la reciente alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos para México no tendrá repercusiones en el Caribe Mexicano y añadió que el Estado está listo para ser anfitrión de la Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que comenzará este lunes y marcará el rumbo de la actividad en el mundo.

Al hablar sobre la reciente recomendación emitida por el gobierno de Estados Unidos para que sis connacionales eviten viajar a México por el incremento de violencia y la covid-19, recordó que desde antes se habían hecho dos recomendaciones.

El Departamento de Estado de ese país, en su alerta de viaje, colocó a México en la categoría dos, y el Centro de Control de Enfermedades, en el nivel cuatro, el máximo, por la pandemia. Ahora, lo que se hizo fue unificar ambos criterios basándose en la alerta más alta, expuso.

“La recomendación se emitió para la categoría cuatro, es decir, de ser posible evitar cualquier viaje no esencial a México, aunque esa misma alerta está en zonas y no en todas aparece la más alta, como es el caso del Caribe Mexicano, colocada en el número dos, y por consiguiente las restricciones de viaje no son mayores”, explicó.