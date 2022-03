CIUDAD DE MÉXICO, 8 de marzo (Infoqroo).- El Gobierno de Quintana Roo no reportó daños mayores al medio ambiente, ni deforestación excesiva, derivada de las obras del Tren Maya, tras los reclamos y señalamientos en ese sentido de diversos actores, aseguró el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En declaraciones en su conferencia de prensa mañanera del lunes, el mandatario mexicano señaló que el Gobernador, Carlos Joaquín González no le hizo comentario alguno sobre esos señalamientos, “porque no hay daños mayores”.

“Empezaron hace como dos semanas a mostrar imágenes en donde se está abriendo una brecha para el tren de Cancún a Tulum, en uno de los tramos, porque ni siquiera está trabajándose en todos lados, porque se cambió el trazo, entonces todavía no se inicia.

“Además, están haciéndose todos los estudios, porque tienen que cuidarse ríos subterráneos, cenotes, pues tenemos que actuar de manera responsable”, añadió.

Recordó que, ayer publicó (en sus redes sociales) que nació en un pueblo (Tepetitán, Tabasco), me crié en el campo y aprendí a cuidar, a proteger, a convivir con la naturaleza.

“Cómo no voy a saber que hay una gran diferencia entre levantarse en la mañana y escuchar los ruidos de los vehículos, a levantarse por la mañana y escuchar el canto de los pájaros.

“Y nosotros estamos cuidando el medio ambiente, pero no es eso, esto lo están utilizando porque hay, repito, una empresa a la que le dieron permiso para extraer material y les estamos proponiendo que cambien de giro, que en vez de tener esos bancos de material utilicen toda esa área para el desarrollo turístico y que les ayudamos para que tengan sus permisos de conformidad con la ley.

“Incluso, que puedan tener un puerto muy cercano, que ya poseen en concesión, entregarle a ese puerto una concesión para estos barcos grandes, cruceros.

“Entonces, puede ser un proyecto muy importante… Porque lo otro es que sigan extrayendo grava, imagínense, de Playa del Carmen, que está a un kilómetro de la playa más bella del Caribe y del mundo, y que ahí se tenga un banco y se destruya para llevarse la grava a Estados Unidos, y utilizarla para la construcción o rehabilitación de carreteras.

“No, ya no se puede. Estos permisos los dieron cuando Zedillo, a finales de su gobierno (1994-2000). Entonces, ya eso no es posible”, aseguró el mandatario.

Sobre el Tren Maya, máxima obra de su administración, dijo que hay mucha gente también que no lo quiere, porque además tienen terrenos “y quieren sacar raja”, y eso ya se terminó, o sea, no van a hacer, como antes, jugosos negocios al amparo del poder público, y nosotros tenemos que cuidar el presupuesto.

Añadió que la obra ferroviaria, que abarca cinco estados del sureste del país, va muy bien, y “la vamos a terminar en tiempo, pero hay esas resistencias”.

En otro asunto, al ser consultado sobre los precios que Ingenieros Civiles Asociados (ICA) aplica en la carretera de cuota Cancún-Mérida, de la que es concesionaria, López Obrador dijo, inicialmente, que ese consorcio se comprometió a que ya va a abrir en definitiva los cuatro carriles de esa vía.

Adicionalmente, aseguró que no les permitirán aumentar cuotas en esa que es la principal vía de acceso terrestre de todo México hacia el principal balneario del país.

Asimismo, les pidió tener más cuidado con lo relacionado a la señalética de esa carretera y con la prevención, toda vez que registran accidentes como el suscitado semanas atrás con una unidad de ADO que cobró la vida de personas.

Sobre el tema, el ejecutivo federal destacó que nunca se había invertido tanto como ahora en el sureste, que permanecía reservado para extraer petróleo, para sacarle la riqueza, “pero no para devolverle lo que por justicia le corresponde a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a Yucatán, a Quintana Roo y a otros estados.

“Entonces, va a traer muchos beneficios. Son mil 500 kilómetros de un tren moderno de pasajeros, de carga, en la región más importante desde el punto de vista cultural, arqueológico, del mundo, porque estamos llevando a cabo rescates de zonas arqueológicas; esto también incluye el programa”, aseguró.

Resaltó que, además de eso, ya reforestan “200 mil hectáreas con árboles frutales y maderables en toda la ruta, de las 100 hectáreas que se van a impactar a 200 mil que estamos reforestando, más tres parques naturales de 18 mil hectáreas, y en los mil 500 kilómetros de tren en hilera, terminando la vía, ya está el programa para plantar árboles flor, guayacán, macuilis, flamboyán. Esto lo va a hacer el Ejército.

“Entonces, no se va a afectar en nada al medioambiente; al contrario, al contrario, esto es para proteger al medioambiente”, sostuvo el Presidente de México.