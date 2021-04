Felipe Carrillo Puerto, 21 Abril.- Comerciantes y locatarios del mercado municipal Benito Juárez García de Felipe Carrillo Puerto, acudieron al Ayuntamiento para reclamar la mala calidad de las obras y el retraso que representa el inmueble, mismo que desde el año pasado debió de ser entregado a sus socios.

El presidente del Comité de Obras del Mercado Municipal, Benito Juárez, Pedro Cabrera, señaló que la entrega de la obra estaba prevista desde el año pasado y desde entonces está situación ha generado afectación hacia los locatarios por el retraso y los escombros que son un peligro para las personas que acuden a ese inmueble.

“La remodelación se planeó para finalizar en dos meses y ya están por cumplirse los siete meses”, “se prometió que se trabajaría de día y de noche para la aceleración de la obra, pero solo se trabaja de día y a veces solo dos o tres albañiles están, la obra está mal planeada, no necesitamos adornos que ocupen espacio, lo que necesitamos son estacionamientos para los clientes”, urgió.

“La gente no entra al mercado por las malas condiciones de la obra y eso causa que no vendamos y se echen a perder nuestras frutas y verduras, nos cerraron ambas entradas cuando nos dijeron que solo una estaría cerrada, la gente no viene a comprar porque todo está lleno de polvo, y los albañiles cierran lo que ellos quieren y son prepotentes”, acusó.