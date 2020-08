Cancún, 17 de agosto.- Este lunes el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González reconoció el apoyo de elementos militares, Ejército, Marina y Guardia Nacional, en la distribución de ayuda alimentaria durante la pandemia, en un evento realizado en la 64ª Guarnición Militar de Cancún.

Agradeció a los elementos de las Fuerzas Armadas y también a las empresas solidarias, a los coordinadores, a los elementos de seguridad pública y a los voluntarios que hicieron posible la distribución de más de 500 mil despensas en el municipio Benito Juárez.

“Es también importante la labor y las acciones que los diversos ordenes de gobierno hemos tenido para apoyar en esta difícil etapa del Coronavirus, que genera una situación complicada en salud y en materia económica”.

Agradeció a todos los que participaron en la labor de distribución de los apoyos alimentarios, en el municipio y en todo el estado, para llegar a cada hogar de cada uno de los habitantes de Benito Juárez; porque cada mañana arriesgaron su salud para apoyar a quienes más lo necesitan.

El Mandatario Estatal reafirmó su compromiso de construir juntos el Quintana Roo de la inclusión, de la oportunidad, porque la Pandemia ocasionó que se perdieran casi 90 mil empleos, que 190 mil familias quintanarroenses se quedaran sin ingresos en estos meses.

“Desde el Gobierno del Estado en coordinación con el Municipio, las fuerzas armadas decidimos enfrentar el toro por las astas para que nadie se quedara sin apoyo. Muchos nos contagiamos, otros no, reafirmamos el compromiso por la salud”, destacó.

Por su parte, la Presidente Municipal Mara Lezama hizo un reconocimiento personal a los 712 voluntarios participantes en la labor de colaboración comunitaria, solidaridad humana y amor al prójimo para hacer llegar ese apoyo a grupos vulnerables de varias zonas de la ciudad.

“Hoy somos voceros de esa gratitud de cada familia que vio en esa ayuda alimentaria una esperanza, que les disipó sus miedos y los motivó a no paralizarse, a pesar de mantenerse en casa. Cada llamada o mensaje de agradecimiento recibido de las personas beneficiadas era un impulso más para no detenernos, para demostrar que los cancunenses somos fuertes y unidos”, dijo.

Durante la ceremonia en la explanada de la Guarnición Militar de Cancún, de igual forma se reconoció a instituciones públicas, empresas y asociaciones, así como a las fuerzas armadas que ayudaron a la entrega de insumos y por supuesto, a los héroes del sector de salud, por su gran compromiso con la sociedad, aún a costa de poner en riesgo sus vidas y la de sus familias.

La Primera Autoridad Municipal reiteró que gracias a la coordinación con el Gobierno del Estado y siguiendo las indicaciones sanitarias del gobierno de México, se emprendieron una serie de medidas en coordinación con la sociedad organizada, cámaras empresariales, barras, colegios, asociaciones civiles y religiosas, para cumplir la máxima prioridad de proteger la vida de los benitojuarenses.

“La adversidad representó una oportunidad para demostrar que unidos somos más fuertes. Fue un trabajo en equipo estructurado sobre la marcha, que nos permitió conjuntar esfuerzos para informar y orientar a la ciudadanía; atender la afectación sanitaria y solidarizarnos con los grupos poblacionales más afectados y vulnerables”, dijo.

Agregó que los números de contagios van favoreciendo a Cancún gracias a mucha gente responsable que usa cubrebocas, cuida la sana distancia, se protege para no contagiarse y no propagar la enfermedad, por lo que no se debe bajar la guardia y compartir el mensaje de extremar precauciones contra el COVID-19.